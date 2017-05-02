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Латвиец получил гражданство ДНР

Общество

Латвия решает вопрос о лишении добровольца гражданства страны

Рига, 2 мая 2017, 17:38 — REGNUM  Известный латвийский общественно-политический активист Бенес Айо, третий год участвующий в боевых действиях на стороне Донецкой Народной Республики (ДНР) и объявленный Латвией в международный розыск, в конце апреля стал гражданином ДНР, сообщает портал Rus.delfi.lv.

Как отметил сам Бенес Айо, стать гражданином ДНР было для него высочайшей честью. Он поблагодарил президента ДНР Александра Захарченко за то, что тот подписал указ о срочной выдаче паспорта.

«Паспорт ДНР мне необходим, поскольку Латвия, гражданином которой я являюсь, будучи членом НАТО и ЕС, поддерживает киевскую хунту, выступает против независимости Донбасса, проводит в рамках программы НАТО военные учения во Львове и Харькове, призывает Запад расширить антироссийские санкции, преследует в уголовном порядке латвийских добровольцев в Донбассе и проводит у себя крайне русофобскую национал — буржуазную политику, ущемляя права русскоязычных и уничтожая наши школы», — заявил Айо.

В Управлении по делам гражданства и миграции Латвии (УДГМ), которое уже с 2014 года заявляло о возможности лишения гражданства ЛР Бенеса Айо за его участие в иностранных военизированных организациях, пояснили, что в течение 30 дней со дня получения гражданства другого государства гражданин должен написать в УДГМ заявление об отказе от латвийского гражданства. Если это не происходит, УДГМ начинает процесс лишения гражданства ЛР. На вопрос, что делать, если новое гражданство было предоставлено непризнанным государством, представитель управления Санта Йонате заявила, что на данный момент это вопрос решается с юристами.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в феврале 2015 года вступили в силу изменения в Уголовном законе об уголовной ответственности за незаконное участие в вооруженных конфликтах за рубежом и их финансировании, а также вербовку, обучение и отправку лиц для участия в них. Наказание за участие в вооруженных конфликтах за рубежом предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет. Такое же наказание предусмотрено за финансирование вооруженных конфликтов.

На сегодняшний день официально известно о пятерых жителях Латвии, добровольцами участвовавших в вооруженном конфликте на стороне ополчения Донбасса: это Айо Бенес, Григорий Косниковский (позывной «Охотник»), Валентин Милютин (позывной «Васек»), Вячеслав Высоцкий (позывной «Седой») и Анатолий Матюковский. Все упомянутые лица объявлены в розыск. 21 января 2015 года в ходе боев за аэропорт в Донецке погиб уроженец Латвии Денис (Родион) Кушнир (Морозов), который с лета 2014 года воевал на стороне ДНР и ЛНР.

Напомним, за все время конфликта на Украине в Латвии не завели ни одного уголовного дела против участников боевых действий на стороне украинских батальонов «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Айдар» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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