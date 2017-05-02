Память жертв трагедии в Одессе почтили на Марсовом поле Петербурга

Санкт-Петербург, , 16:20 — REGNUM Гражданская акция «Помним» прошла сегодня, 2 мая, у Вечного огня на Марсовом поле в центре Петербурга. Она была посвящена памяти жертв трагедии в Одессе, где ровно три года назад, 2 мая 2014 года, украинские неонацисты заживо сожгли в Доме профсоюзов несколько десятков человек.

Согласованная с властями Петербурга акция была организована при поддержке движения «Антимайдан», партии «Великое Отечество», координационного совета патриотических сил Санкт-Петербурга и Ленинградской области, сообщила корреспонденту ИА REGNUM представитель оргкомитета Надежда Петрова.

В ходе акции была объявлена минута молчания. Никаких политических лозунгов траурное мероприятие не подразумевало.

«Уроки Одессы должны учитываться Россией в полной мере, и мы не можем допустить Майдана в нашей стране», — сказал в короткой речи на Марсовом поле лидер партии «Великое Отечество», писатель Николай Стариков.

Он также выразил надежду, что рано или поздно одесской трагедии будет дана правовая оценка и властями Украины, и международным сообществом, а убийцы невинных людей будут найдены и наказаны.

Аналогичные общественные акции памяти погибших три года назад в Одессе состоялись сегодня в Москве и многих городах России.

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Напомним, 2 мая 2014 года радикальные украинские националисты, боевики нацистских и «фанатских» группировок при попустительстве милиции и поддержке киевских властей напали на палаточный городок активистов одесского «антимайдана», собравшихся на Куликовом поле и выступавших против госпереворота на Украине и за федерализацию страны. Бандеровцы сожгли палаточный лагерь и загнали активистов в здание Дома профсоюзов, которое затем подожгли. Люди погибали в огне, задыхались от дыма, выпрыгнувших из окон боевики добивали палками и огнестрельным оружием. Только по официальным данным, в результате одесской бойни погибли 48 человек и свыше 250 получили ранения. Виновные в этом зверском массовом убийстве никакой ответственности не понесли.