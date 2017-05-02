Власти Киргизии выделят 105 гектаров земли для переселенцев из опасных зон

Бишкек, , 15:56 — REGNUM Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев поручил министру чрезвычайных ситуаций Кубатбеку Боронову более активно предотвращать гибель людей в результате схода селей и оползней, а госчиновникам на местах пересмотреть методы переселения людей, проживающих в потенциально опасных районах. Об этом сегодня, 2 мая, сообщила пресс-служба главы государства.

Глава МЧС, в свою очередь, рассказал президенту о ходе поисковых работ на месте схода оползня в селе Аюу в Узгенском районе Ошской области, а также о процессе переселения местных жителей в безопасные зоны.

Также стало известно о том, что премьер-министр Сооронбай Жээнбеков, выступивший перед жителями села Жалпак-Таш, где сошедший 30 апреля оползень уничтожил 10 жилых домов, заявил о том, что правительство рассматривает вопрос о выделении территории в 105 гектаров для последующего предоставления земельных участков гражданам, переселяемым из потенциально опасных зон, пишет пресс-служба киргизстанского Кабмина.

ИА REGNUM напоминает, что 29 апреля 2017 года в Узгенском районе Ошской области Киргизии из-за длительных ливневых дождей сошел оползень, который уничтожил 7 жилых домов и убил 24 человека, среди которых было 9 детей.

Позже еще в двух селах Узгенского района оползни разрушили 13 жилых дома. Человеческих жертв удалось избежать, благодаря тому, что местных жителей эвакуировали заранее.