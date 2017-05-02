В Таджикистане ветераны получат по 19,5 тыс. рублей от президента

Душанбе, , 15:53 — REGNUM По 3 тыс. сомони (19 448 рублей) получат блокадники Ленинграда и ветераны Великой отечественной войны в Таджикистане. Финансовую помощь в честь 72-й годовщины Победы выделил президент страны Эмомали Рахмон, сообщает сегодня, 2 мая, ИА «Азия-Плюс» со ссылкой на источник в правительстве.

Также оказать посильную помощь ветеранам глава государства поручил всем органам государственной власти на местах.

Напомним, по данным Совета ветеранов войны и труда Таджикистана, в стране в живых осталось 443 ветерана и пятеро блокадников Ленинграда. Самому пожилом ветерану — 117 лет, самой молодой — 90.

9 мая в Душанбе должна состояться акция «Бессмертный полк», участвовать в которой и пройти маршем по центральной улице Душанбе с портретом родственника, участвовавшего в Великой Отечественной войне, смогут все желающие.

В сражениях 1941−1945 годов приняли участие более 300 тысяч таджикистанцев, почти треть из них — погибли. 54 фронтовика удостоены звания Героя Советского Союза, полными кавалерами ордена Славы стали 15 человек.