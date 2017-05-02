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Крымчане нашли более 70 несанкционированных свалок на полуострове

Общество

Информация о 33 свалках находится на стадии рассмотрения

Свалка мусора
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Свалка мусора

Симферополь, 2 мая 2017, 15:55 — REGNUM  Крымчане нанесли более 70 стихийных свалок и «серых» полигонов твердых коммунальных отходов (ТКО) на интерактивную карту Общероссийского народного фронта. Об этом сообщила пресс-служба крымского отделения ОНФ.

За прошедшие менее трех месяцев граждане внесли 70 стихийных свалок и «серых» полигонов ТКО на интерактивную карту ОНФ в Крыму», — говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, больше всех свалок нанесено в Симферопольском, Сакском, Бахчисарайском районах и Симферополе. При этом информация о 33 свалках находится на стадии рассмотрения, по 22 направлены обращения в компетентные органы.

Как уточнили РИА «Новый День» в ОНФ, решить проблему пока удалось только по пяти объектам — одному в Симферополе и по двум в Сакском и Симферопольском районах.

Напомним, проект «Генеральная уборка» направлен на повышение эффективности общественного контроля за санитарным состоянием региона.

Открытый сетевой ресурс «Интерактивная карта свалок» работает в рамках проекта «Генеральная уборка», который направлен на повышение эффективности общественного контроля над санитарным состоянием региона. На ресурсе граждане могут самостоятельно отметить место нелегального складирования мусора или незаконную свалку.

В конце апреля государственное унитарное предприятие «Крымэкоресурсы» заявило о намерении до конца 2017 года около 100 стихийных свалок за границами населенных пунктов.

Работа началась в феврале с Симферопольского района. «Крымэкоресурсы» уже убрал порядка 14 свалок, в том числе восемь свалок в Симферопольском районе, две — в Белогорском, две — в Сакском, две — в Черноморском. Их площадь составляет около 50 тыс кв. м.

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