Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов три мессенджера

Москва, , 15:33 — REGNUM Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов мессенджеры BlackBerry Messanger, Line, Imo и аудиовизуальный чат Vchat. Об этом сообщил пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский агентству «ПРАЙМ».

«Мы (Роскомнадзор) совместно с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, планомерно наполняем реестр организаторов распространения информации, — сказал он. — Те, кто не реагирует, оказываются под блокировкой — в полном соответствии с законом».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 августа 2016 г. Таганский суд Москвы по иску Роскомнадзора вынес решение о блокировке американской соцсети LinkedIn. Иск был подан в связи с тем, что администрация соцсети передает персональные данные пользователей РФ без их согласия.

7 марта 2017 г. соцсеть LinkedIn отказалась исполнять требование Роскомнадзора о хранении персональных данных российских граждан на территории РФ. Тем не менее, соцсеть LinkedIn зарегистрировалась в ФНС.

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