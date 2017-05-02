Беречь смолоду: Донских школьников научат основам здорового питания

Ростов-на-Дону, , 15:31 — REGNUM В Ростове-на-Дону завершил свою работу II Всероссийский форум продовольственной безопасности. В рамках пленарного заседания донской губернатор Василий Голубев выступил с инициативой ввести в школах новый предмет, который научит юных жителей Ростовской области беречь здоровье смолоду. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, с 1 сентября ребята будут изучать основы здорового питания.

«Будем работать над тем, чтобы в новом учебном году, с 1 сентября, в школах начали преподавать основы здорового питания. Тема связана не только с производством. Она связана, прежде всего, со здоровьем, долголетием, активной жизнью, и это надо закладывать у мальчишек и девчонок с первого класса. И я считаю правильно, что с 1 сентября это будет на Дону», — заявил Василий Голубев.

Новый курс будет разработан с помощью специалистов Национального исследовательского центра «Здоровое питание», Роспотребнадзора и различных региональных организаций.

Напомним, тема форума — «Экологически чистые продукты — основа здоровья нации».

«Акцент форума сделан на экологически чистые продукты, здоровые продукты как залог здоровья нации. Можно говорить и о сохранении и развитии человеческого капитала. Мы видим, что продукция, отмеченная знаком качества «Сделано на Дону», все больше востребована. Очевидно, что возможности производить экологически чистую и качественную продукцию у России выше, чем у многих других развитых стран. В этом смысле Дон не только как промышленный, но и аграрный регион, имеет потенциальные возможности по развитию своего производства, по качественной переработке, по возможности наращивать экспортный потенциал, а это означает развитие села», — отметил губернатор.

Вопросы о сохранении и развитии человеческого капитала, в том числе, поднимали эксперты и специалисты в рамках панельных сессий. В форуме приняли участие ведущие аграрные регионы России — Московская, Ленинградская, Брянская, Воронежская, Липецкая, Тамбовская, Астраханская области, Крым, Башкирия, Калмыкия. Всего — более 30 субъектов.

Форум посетил министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев. Он дал высокую оценку работе форума и подчеркнул важность подобной площадки.

«Очень важно насыщать его новыми формами, содержанием. И я думаю, что здесь, на юге, подобное мероприятие будет востребовано», — сказал Александр Ткачев. По его словам, содействие со стороны государства будет оказана и в дальнейшем.

Кроме того, Александр Ткачев особо отметил гостеприимность и радушие донской земли.

«Безусловно, Дон является основной житницей нашей страны. И в силу природных климатических условий, и в силу серьезного профессионализма тружеников села, традиций, заложенных в регионе. Безусловно, потенциал в Ростовской области огромный. Аграрный сектор является драйвером экономики. Это важная экономическая площадка, которая важна и полезна для обмена опытом, знаниями. Важно, чтобы форум развивался и дальше», — сказал на пленарном заседании глава российского Минсельхоза.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, хлеборобам Донского края предстоит собрать не менее 9 млн тонн зёрна. Такую задачу селянам поставил глава региона в первый день работы форума.

«Средний урожай за много лет — около 6 млн тонн, а последние три года ни разу не было собрано меньше 9 млн тонн. На это влияют несколько факторов. В частности, увеличивается поддержка селян, малого и среднего бизнеса, активно развиваются личные подсобные хозяйства. И, конечно, дает результат развитие крупного производства. Финансовое положение хозяйств улучшается: заметно сократилось количество убыточных производств. Но главный итог многолетней работы — увеличение объёма производства и выполнение задачами продовольственной безопасности», — подчеркнул Василий Голубев.

По его словам, Ростовская область более чем на 300% обеспечивает себя зерном, при этом экспортный потенциал у региона один из самых высоких в России.

Что касается поддержки тружеников села, то в 2017 году около 111 млн рублей будет направлено на покупку сельхозтехники на льготных условиях.

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