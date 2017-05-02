Автомобильные и пеходные мосты появятся в столичной промзоне «ЗИЛ»

Москва, , 16:31 — REGNUM Три пешеходных и два автомобильных моста построят на территории бывшей промзоны «ЗИЛ» в Москве. Как заявил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов, обустройство главной водной артерии города входит в число приоритетных задач столичного руководства, сообщается на портале московской мэрии.

Новые мосты соединят зону с Варшавским шоссе и проспектом Андропова. По словам председателя Москомархитектуры Юлианы Княжевской, строительство является частью реализации проекта планировки территории, ограниченной полосой отвода Малого кольца Московской железной дороги, Москвой-рекой и 2-м Кожуховским проездом.

Один из автомобильных мостов станет продолжением Варшавского шоссе. По мнению проектировщиков это должно улучшить дорожную ситуацию на юге города. Также к шоссе будет вести пешеходный мост. Еще два моста проложат через старое русло Москвы-реки.

Для транспортного обслуживания территории бывшего ЗИЛа построят две магистральные улицы общегородского значения: от Севастопольского проспекта до улицы Трофимова с эстакадой для разворотного движения. Кроме того планируется продлить Симоновскую набережную и организовать сеть улиц районного значения.

По мнению столичного руководства, новые набережные станут общественным пространством, соединяющим полуостров с территорией Нагатинской поймы. Одна из набережных пройдет вдоль МЦК и обеспечит движение наземного транспорта от Симоновской набережной до станции ЗИЛ. Другую проложат вдоль Москвы-реки от набережной до проспекта Андропова. Появится и магистраль над железнодорожным полотном МЦК и выходом к станции «Технопарк» Замоскворецкой линии метро.

Отметим, что всего в Москве насчитывается 490 участков промышленного назначения. Они занимают площадь равную15 300 Га или 15 процентов городской территории. В настоящее время в Москве разработаны планы по реконструкции 86 промзон.