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400-метровая эстакада разгрузит основные магистрали на севере Москвы

Общество

Отрезок свяжет Северо-Западную и Северо-Восточную хорды

Москва, 2 мая 2017, 14:56 — REGNUM  На участке дороги от Большой Академической улицы до Дмитровского шоссе построят разворотную эстакаду длиной около 400 метров, сообщается на портале правительства Москвы.

Итоги конкурса на проектирование уже подвели. В ближайшее время с ООО «Институт Мосинжпроект» заключат контракт, рассказал руководитель Департамента строительства Андрей Бочкарев.

Кроме эстакады, построят съезд с Большой Академической на Северо-Восточную хорду (другое название — Северная рокада), боковой проезд вдоль Октябрьской железной дороги и 850-метровый участок рокады шириной шесть-восемь полос. Также в проект включены надземный пешеходный переход и шумозащитный экран. Кроме того, в планах строительство и переустройство светофоров, а также инженерных сетей и коммуникаций.

На все работы победителю конкурса дают 10 месяцев с момента заключения государственного контракта.

Строительство этого участка дороги позволит перераспределить транспортные потоки северной части города и снизить нагрузку на основные магистрали — Ленинградское шоссе, Дмитровское шоссе, север МКАД, Большую Академическую улицу, Коровинское шоссе.

Северо-Восточная хорда соединит Измайловское, Щелковское, Дмитровское, Алтуфьевское и Открытое шоссе. Она протянется с западной стороны Октябрьской железной дороги от платной трассы Москва — Санкт-Петербург вдоль Московского центрального кольца до новой развязки на МКАД на пересечении с автотрассой Вешняки — Люберцы.

Северо-Западная хорда пройдет от Сколковского до Ярославского шоссе. Она свяжет периферийные районы и разгрузит центральную часть столицы.

Впервые проект строительства хордовых магистралей появился в генплане Москвы в 1971 году. Но тогда эти планы не были реализованы. К ним вернулись только в 2011 году — когда было решено отказаться от строительства Четвертого транспортного кольца из-за его крайней дороговизны

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Строительство мостов
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