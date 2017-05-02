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В мурманских Хибинах установлена значительная степень лавинной опасности

Общество

Более полусотни лавин спустили с начала периода принудительно

Мурманск, 2 мая 2017, 15:06 — REGNUM  В Хибинах в Мурманской области установлена третья, значительная степень лавинной опасности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Мурманской области.

«С начала периода произошло 161 сход лавин, из них произведено принудительно — 61», — отметили в ведомстве.

По данным отдела лавинной безопасности АО «Апатит», по состоянию на 1 мая 2017 года высота снега в пункте наблюдения Плато Айкуайвенчорр составляет 134 см.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, при третьей степени лавинной опасности сход лавин возможен при незначительной дополнительной нагрузке.

Добавим, сход снега в горах Мурманской области — обычное явление и чаще всего контролируемое. Об этом, комментируя сход лавины, которая накрыла кировский микрорайон Кукисвумчорр в феврале 2016 года, заявил главный учёный секретарь Кольского научного центра Российской академии наук Анатолий Виноградов.

В то же время, пренебрежение правилами безопасности нередко приводит к печальным последствиям. Так, в январе 2017 года группа туристов из двенадцати жителей Архангельской области на личных снегоходах отправилась кататься из санаторно-оздоровительного комплекса ООО «Тирвас» в район скального ущелья Южного склона горы Вудъяврчорр. Результатом езды явился неконтролируемый сход лавины. По факту происшествия, в результате которого погибли двое туристов, следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области было возбуждено уголовное дело.

Читайте ранее в этом сюжете: Туристы попали под лавину в Мурманской области

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