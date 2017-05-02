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Сотрудникам транспортной полиции могут разрешить применять шокеры

Общество

Для самообороны

Электрошокер
Иллюстрация: Pica.army.mil
Электрошокер

Москва, 2 мая 2017, 14:52 — REGNUM  Законопроект об использовании электрошокеров сотрудниками подразделений транспортной безопасности внес в Госдуму член Совфеда Алексей Кондратьев, передает корреспондент ИА REGNUM 2 мая.

Инициатива позволяет сотрудникам подразделений транспортной безопасности использовать гражданское оружие самообороны, и в частности электрошоковые устройства.

Сейчас постановлениями правительства Российской Федерации правом использования шокеров наделены охранники частных охранных предприятий, сотрудники вневедомственной охраны, судебные приставы, работники организаций федеральной почтовой связи, должностные лица специально уполномоченных государственных органов по охране, надзору и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания и другие лица.

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