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Севастополец отсудил полмиллиона рублей за яму на дороге

Общество

Оплатит компенсацию за материальный ущерб профильное управление

Плохие дороги
Paweł Kuźniar
Плохие дороги

Москва, 2 мая 2017, 15:00 — REGNUM  Севастопольское управление городского хозяйства заплатит почти 500 тыс. рублей за ДТП, которое произошло из-за крупной ямы на дороге. Об этом 2 мая сообщила пресс-служба Севастопольского городского суда.

Авария произошла на улице Индустриальная — водитель автомобиля Honda влетел в яму габаритами 160×70×9 см. В результате у машины разорвалась шина, и автомобиль, вылетев за пределы проезжей части, врезался в бордюр и дерево.

Водитель подал иск в суд на власти и потребовал возместить ему материальный ущерб в 400 тыс. рублей. Ответчик в суде пытался доказать, что водитель сам виноват в аварии и инициировал две проверки. Тем не менее, специалисты подтвердили и стоимость ремонта автомобиля, и невиновность водителя: размеры выбоины значительно превысили допустимые 15×60×5 см.

Вместе с тем, суд исключил из списка ответчиков правительство Севастополя и Департамент городского хозяйства — в данном случае обязанность содержать дорогу возложена не на них, а на ГКУ г. Севастополя «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства»

Теперь городское управление по эксплуатации объектов городского хозяйства обязано заплатить пострадавшему 487 тыс. рублей, а также оплатить инициированные экспертизы стоимостью 33 тыс. рублей.

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