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От клещей в этом году пострадали уже 125 петербуржцев

Общество

Клещи вновь активизировали свою «охоту» на людей с окончанием холодной погоды

Клещ
makamuki0
Клещ

Санкт-Петербург, 2 мая 2017, 14:51 — REGNUM  С начала весенне-летнего сезона в медицинские учреждения Санкт-Петербурга после присасывания клещей обратились 125 человек, в том числе 23 ребенка. Об этом сегодня, 2 мая, сообщило региональное управление Роспотребнадзора.

Почти все случаи нападения клещей произошли за пределами Петербурга: на территории Северной столицы зарегистрировано лишь 8 случаев присасывания клещей.

Напомним, первые случаи укусов клещей были отмечены в Петербурге еще 26 марта. Однако затянувшиеся апрельские холода сместили на более поздний срок активизацию клещей, являющихся переносчиками различных инфекционных заболеваний.

Акарицидные обработки территорий против распространения клещей в связи с погодными условиями пока не проводились.

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В Ленинградской области, по состоянию на конец апреля, за медицинской помощью по поводу присасываний клещей обратилось около ста человек, в том числе более 20-ти детей. Присасывания клещей зарегистрированы в 14-ти районах Ленобласти.

Как сообщало 27 апреля областное управление Роспотребнадзора, при исследовании 68 клещей, снятых с пострадавших, в 8-ми обнаружен возбудитель клещевого боррелиоза в 1 — возбудитель энцефалита. Больных клещевым энцефалитом и клещевым боррелиозом не зарегистрировано.

Читайте ранее в этом сюжете: Петербуржцев кусают клещи в Ленобласти и заморских странах

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