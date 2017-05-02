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О мероприятии в удмуртском лагере «Дружба» не уведомляли Роспотребнадзор

Общество

Возбуждено уголовное дело по факту отравления детей в детском оздоровительном лагере «Дружба»

Столовая в лагере
Цитата из д/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен». реж Элем Климов. 1964. СССР
Столовая в лагере

Ижевск, 2 мая 2017, 14:47 — REGNUM  Вспышка острой кишечной инфекцией зафиксирована на территории ООО ДОУ «Дружба» среди участников игры «Что? Где? Когда?», сообщили 2 мая в пресс-службе Роспотребнадзора по Удмуртии.

«Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике сообщает о регистрации случаев групповой заболеваемости острой кишечной инфекцией среди участников интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?», проходящей в ООО ДОУ «Дружба», — сообщили в пресс-службе.

Сообщение о вспышке инфекции на территории «Дружбы» поступило в ночь на 2 мая. Число участников мероприятия составило 500 человек, в то время как лагерь рассчитан на 380.

«Установлено, что данное мероприятие организовано без уведомления Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике», — сообщили в пресс-службе.

Проводится эпидемиологическое расследование, лабораторные исследования, работа заведения приостановлена, пищеблок закрыт.

«Следственными органами Следственного комитета РФ и по Удмуртской Республике возбуждено уголовное дело по факту отравления детей в детском оздоровительном лагере «Дружба» (ч. 1 ст. 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.

Уточняется, что первоначально за медпомощью обратились 17 детей. К настоящему моменту госпитализированы более 50 детей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным на 12.30 (время местное) госпитализированы 53 школьника и один взрослый. Как утверждают организаторы мероприятия, никто из заболевших не был увезен в медицинские учреждения в тяжелом состоянии.

Читайте ранее в этом сюжете: Массовое отравление школьников в Удмуртии: «тяжелых» нет

Читайте развитие сюжета: Детей не выпускают из удмуртского лагеря, где произошло массовое отравление

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