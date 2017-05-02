В Подмосковье смертность от онкологии снизилась на треть

Красногорск, , 14:31 — REGNUM За I квартал 2017 года смертность от онкологических заболеваний в Московской области уменьшилась почти на 29,8% по сравнению с этим же периодом 2016 года, сообщили в пресс-службе первого заместителя председателя правительства региона Ольги Забраловой.

По ее словам, за три месяца от онкологии умерли на 1196 человек меньше чем за аналогичный период 2016 года.

По итогам I квартала 2017 года в Подмосковье самые низкие показатели смертности от новообразований в ЦФО, по стране регион занял 16-е место.

Кроме того, в Подмосковье снизились показатели смертности от болезней системы кровообращения, туберкулеза, дорожно-транспортных происшествий, младенческой смертности. В частности, показатель смертности от болезней системы кровообращения снизился на 18%.

Читайте также: В Подмосковье смертность от онкологических заболеваний снизилась на 28%

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения Подмосковья Дмитрий Марков заявлял, что областные власти дооснащают новым диагностическим оборудованием подмосковные больницы и поликлиники. В 2016 году дооснастили девять онкологических отделений и закупили 17 единиц тяжелого оборудования.

В планах на 2017 год дооснастить 13 отделений и 146 единиц оборудования.