ООН обеспокоена насилием в отношении безземельных крестьян в Бразилии

Бразилиа, , 14:31 — REGNUM Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хуссейн 1 мая подтвердил случаи нападения на правозащитников в Бразилии, особенно тех, которые борются за права крестьян на землю и ресурсы, сообщает издание El Periódico.

«Правительство должно сделать больше для борьбы с безнаказанностью, которая, по-видимому, существует в отношении насильственных преступлений против тех, кто защищает права человека», — заявил аль-Хуссейн на пресс-конференции в Женеве, в ходе которой он рассмотрел наиболее тревожные ситуации в области прав человека в мире.

В качестве резонансного случая в Бразилии он упомянул убийство 20 апреля в штате Мату-Гросу девяти членов Движения безземельных крестьян.

«Нет никаких официальных данных по этим убийствам, однако те данные, которые мы получаем, указывают на то, что в 2016 году был убит 61 активист», — заявил верховный комиссар.

По информации, собранной ООН, предполагается, что в штате Пара сохраняется самый высокий уровень насилия в Бразилии по отношению к активистам, и, как правило, нападения на них совершаются по причине земельных конфликтов.

Аль-Хуссейн добавил, что в связи с этим властями штата Пара было принято его предложение о «создании программы по защите правозащитников», и призвал начать работу в этом направлении в ближайшее время.

Относительно коррупционных скандалов, которые привели Бразилию к глубокому политическому кризису, аль-Хуссейн заявил, что коррупция включает в себя отказ государственных органов от выплнения своих обязательств перед населением, особенно с точки зрения предоставления услуг и помощи нуждающимся категориям населения.

Напомним, 21 апреля бразильские власти объявили о начале расследования сообщения о бойне на почве земельного конфликта в штате Мату-Гросу, которую учинила группа вооруженных людей в масках на одной из ферм, в результате чего, как ранее сообщалось, погибло десять человек, среди которых были «взрослые, старики и дети».

При этом, исследования общественных организаций и гражданской полиции, показывают, что владельцы крупных ферм в регионе нанимают хорошо вооруженных боевиков, которые используют террор как способ давления на мелких производителей для освобождения земель.

Так, 9 апреля 2017 года в сельской местности бразильского штата Минас-Жерайс фермерской охраной были обстреляны около 300 крестьян, включая стариков, женщин и детей, которые пришли на встречу с управляющим фермерским хозяйством.

Конфликты между крупными землевладельцами и безземельными крестьянами в Бразилии продолжаются в стране с середины XIX века по причине противоречивой реализации аграрной реформы, которая должна была открыть путь к демократизации отношений собственности и не допустить концентрации собственности и реальной власти в руках традиционных бразильских элит.

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