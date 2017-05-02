Колонна «Бессмертного полка» Ставрополя возрастет до 15 тыс. участников

Ставрополь, , 14:27 — REGNUM В День Победы 2017 года колонна «Бессмертного полка» в Ставрополе вырастет. Помимо участников этой акции прошлых лет организаторам подано еще около 3 тыс. новых заявок, сообщил корреспонденту ИА REGNUM координатор «Бессмертного полка» в Ставрополе и Ставропольском крае Василий Иванчик.

«Ожидается, что численность колонны «Бессмертного полка» может достигнуть 15 тыс. человек, потому что к нам поступило в этом году около 3 тыс. новых заявок от желающих встать в колонну полка на площади 9 мая», — рассказал Василий Иванчик.

При этом он отметил, что некоторые из желающих хотят приехать для этого в Ставрополь из районов и других городов региона. В частности, такие заявки есть от жителей городов Светлоград и Ипатово.

«В этом году колонна «Бессмертного полка» будет единой. В нее вольются те, кто раньше шел с портретами родственников в колоннах администраций или своих организаций и партий», — рассказал координатор акции о нововведениях нынешнего года.

Таким образом, колонна «Бессмертного полка» в этом году пройдет следом за парадом. И колонны партий, учреждений и организаций, которые ранее шли отдельно, теперь пройдут с полком одной колонной, влившись в нее.

Улучшится и качество фотографий, проносимых участниками акции. Как рассказал Иванчик, в этом году фотоателье оказывают помощь населению в улучшении качества фотографий родственников, прошедших войну и помогавших фронтовикам в тылу.

«Людям помогут увеличить фотографии до необходимого размера, восстановить фотографию или ретушировать», — рассказал организатор акции.

Он отметил, что в прошлые годы в городе столкнулись с проблемой, что фотографии воевавших предков у многих желающих участвовать в акции были в очень плохом состоянии. Теперь эту проблему можно будет решить в фотоателье.

Во всех МФЦ Ставропольского края родственники могут бесплатно распечатать фото предков, участвовавших в Великой Отечественной войне, для акции «Бессмертный полк», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Минэкономразвития региона.

Причем распечатать можно с любого носителя. Сотрудники центра помогут сделать обработку изображения или отсканировать с бумажного носителя и распечатать фотографии. Этой услугой уже воспользовались жители города Минеральные Воды и села Кочубеевского.

Напомним, «Бессмертный полк» — общественная акция, проходящая в России и целом ряде других стран в День Победы 9 мая. В Ставрополе в 2017 году колонна «Бессмертного полка» возьмет старт на площади Ленина и пройдёт по центральным улицам города к мемориалу «Огонь Вечной Славы».

По данным координатора акции, в прошлом году в ней приняли участие более 12,8 тыс. ставропольцев.