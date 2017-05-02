Глава Ингушетии: Помочь в решении конфликта в Сирии можно только молитвой

Магас, , 14:17 — REGNUM Самая важная задача и обязанность любого мусульманина — учиться, честно работать и проявлять заботу о своей семье. А помощь жителей Ингушетии в сирийском конфликте может ограничиться только молитвой. Такое мнение высказал глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров на встрече в администрации города Назрань с родными молодых людей, которые встали на путь экстремизма.

«Ваше участие в Сирии должно ограничиваться молитвой за благополучное завершение этого военного конфликта, за мир и стабильность в этом регионе», — заявил Евкуров.

Родственники тех, кто, по информации правоохранителей, замешан в преступлениях террористической направленности, должны помочь своим детям вернуться к мирной жизни. В этом им всегда готовы оказать содействие власти Ингушетии, правоохранительные органы, уполномоченный по правам человека, отметил глава региона.

По мнению ингушского лидера, гражданам незачем самим пытаться решать политические вопросы, в которых они ничего не смыслят и по которым не обладают ни достаточными знаниями, ни информацией.

Участвовавший в беседе представитель управления ФСБ разъяснил родственникам лиц, находящихся в Сирии или среди местного бандподполья, что за сокрытие сведений о месте их пребывания можно получить реальный срок или административный штраф.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Ингушетии в 2011 году была создана комиссия по адаптации к мирной жизни лиц, решивших прекратить террористическую и экстремистскую деятельность. В 2013 году при содействии комиссии были склонены к явке с повинной 46 человек, находившиеся в розыске за совершение преступлений экстремистской направленности, 32 из которых — члены НВФ. В 2015 году комиссия помогла вернуться к мирной жизни восьми бывшим боевикам.

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