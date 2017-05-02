ООН: В Сомали растет число страдающих недоеданием детей

Женева, Швейцария, , 14:13 — REGNUM

Более 56 тыс. детей в Сомали страдают недоеданием в результате засухи, обрушившейся на страну, заявили в ЮНИСЕФ, сообщает Associated Press.

По словам официального представителя организации Марикси Меркадо, агентство не располагает данными относительно возможных показателей смертности в результате засухи.

Около 615 тыс. граждан страны — по большей части женщины и дети — были вынуждены покинуть места своего проживания из-за засухи, держащейся в стране с ноября 2016 года.

В ООН также отметили, что приблизительно 20 млн могут стать жертвами голода в Сомали, Южном Судане, Нигерии и Йемене.