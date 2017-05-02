Певцов перестал ездить на Украину, «как только там вселились бесы»

Москва, , 14:13 — REGNUM Сотрудников СБУ, которые внесли актера Дмитрия Певцова в черный список украинского сайта «Миротворец», можно только «пожалеть». Об этом сообщил сам народный артист России в интервью «Национальной службе новостей».

«Что ж делать: они (сотрудники СБУ) там неадекватные либо с похмелья всю жизнь, сбушники, больные люди, — заявил актер. — Пожалеть только их можно. Предположение одно: они там выпивают-закусывают все время, выпить закончилось — в телевизор уткнулись: «О, смотри, а давай этого лишим!» Других причин, нормальных, там нет».

Певцов также добавил, что после смены власти на Украине вообще перестал ездить в эту страну.

«На Украине я был очень давно, — признался артист. — Как только там вселились бесы и сменилась власть, я туда перестал ездить».

Ранее ряд СМИ сообщил, что известный актер Дмитрий Певцов был внесен в базу скандального украинского сайта «Миротворец» за посещение Крыма.

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