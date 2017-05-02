Ярославская прокуратура заставила власти отремонтировать памятники героям

Ярославль, , 13:47 — REGNUM 12 памятников погибшим в Великой Отечественной войне на территории Угличского района Ярославской области находились в неудовлетворительном состоянии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональной прокуратуры. Это стало известно в ходе проверки исполнения органами местного самоуправления законодательства, направленного на сохранение памятников и обелисков.

«В соответствии с положениями Закона Российской Федерации «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» пришедшие в негодность воинские захоронения, мемориальные сооружения и объекты, увековечивающие память погибших, подлежат восстановлению органами местного самоуправления. Установлено, что на территории Головинского, Улейминского и Отрадновского сельских поселений Угличского района Ярославской области расположено 12 памятников и обелисков в честь погибших в годы Великой Отечественной войны. Памятники находятся в неудовлетворительном состоянии, требуют капитального и текущего ремонта, территории вокруг них не благоустроены», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Ярославской области.

Кроме того, отсутствовали кадастровые паспорта, право муниципальной собственности на памятники было не оформлено. По результатам проверки Угличский межрайонный прокурор внес главам указанных сельских поселений представления об устранении нарушений закона. По итогам их рассмотрения 6 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. Сейчас проводятся работы по ремонту и благоустройству памятников.

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