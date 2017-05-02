Полиция эвакуировала людей с Куликова поля в Одессе

Одесса, Украина, , 13:41 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов эвакуировали людей с Куликова поля в Одессе, где проходили памятные мероприятия, посвященные трагедии 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

«Поступило сообщение о заминировании Куликова поля, — говорится в сообщении. — Людей попросили покинуть площадь и вывели обратно через рамки одну группу и тех, кто возлагал цветы, вывели со стороны улицы Пироговской».

Отмечается, что в ближайшее время сотрудники специальных служб приступят к осмотру территории.

Напомним, виновные в массовом убийстве 2 мая 2014 года в Одессе до сих пор не понесли наказания, официальный Киев отказался от международного расследования и независимой общественной экспертизы.

Акции в память об одесской трагедии каждый год 2 мая проходят в городах России, а также в дальнем зарубежье.

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