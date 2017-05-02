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«Педагог поднимал руку на детей» — конфликт в школе-интернате Ямала

Общество

Власти Ямала еще не до конца разобрались в конфликтной ситуации между педагогами и детьми в школе-интернате поселка Гыда

Франсиско де Гойя. Сцена в школе. 1780
Франсиско де Гойя. Сцена в школе. 1780

Гыда, Ямало-Ненецкий АО, 2 мая 2017, 13:40 — REGNUM  В школе-интернате поселка Гыда (ЯНАО), которая прославилась в феврале жалобой педагогов губернатору Ямала на терроризирующую поселок группировку подростков-хулиганов, прошел ряд проверок. В ситуации разбирались полицейские, журналисты, глава Тазовского района и детский омбудсмен региона.

«Факты подтвердились, мне стало известно о двух случаях драк подростков и педагогов. В первом из них речь об ученике школы-интерната, во втором — о группе несовершеннолетних, часть которых не обучалась в школе. Особо замечу: подтверждено, что инциденты имели место, но по ним пока не принято процессуального решения — предстоит выяснить, кто виноват в случившемся, кто спровоцировал эти ситуации. Показания несовершеннолетних и взрослых противоречат друг другу», — обрисовал ситуацию в Гыде уполномоченный по правам ребенка в ЯНАО Виталий Орешкин ИА «Север-Пресс».

Воспитатель интерната Василий Лапсуй сообщил газете «Красный север», что в поселке бесчинствует некая подростковая компания — «учащиеся и выпускники, ребята, отчисленные за плохое поведение, тундровики».

»С прошлого года, насколько мне известно, они нападали на одиноких женщин, с осени — на строителей: отбирали продукты и просто били ради забавы. Точно знаю, что одного из педагогов, недавно приехавшего, избили, еще одна учительница ходила с синяком», — заявил местному изданию воспитатель школы-интерната.

Василий Лапсуй сообщает, что также пострадал от разбушевавшихся от безнаказанности подростков. Он написал заявление, а полицию. Однако администрация школы не захотела выносить сор из избы, считает Лапсуй, поэтому против него был инициирован в школе сбор заявлений «о жестоком обращении с детьми» с его стороны. Лапсуй с коллегами решились на жалобы губернатору.

В итоге от работы были отстранены и директор школы-интерната, и сам инициатор жалобы главе региона. В Гыде с тех пор были инициированы проверки от властей, компетентных и надзорных органов.

«Конечно, говорить, что каждый четвертый педагог был избит, как написано в письме губернатору, неверно, — заявили журналистам в районной администрации. — Но установлено, что шесть случаев подтвердились, причем по ним было только два обращения в правоохранительные органы. Сейчас идет расследование, с группами детей работают дознаватели».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в УМВД по ЯНАО подтвердили факт: ранее подростки, устроившие конфликты с педагогами, были замечены в различных правонарушениях и состоят на учете как трудные подростки.

Глава Тазовского района устроил неформальную встречу с юными жителями Гыды. Школьники посетовали на отсутствие спорткомплекса в поселке. Глава района Александр Иванов отметил, что скоро будет сдана новая школа на 720 учеников, оснащенная большим спортзалом.

«Еще мы с администрацией поселения развиваем уличную культуру спорта. Есть планы и перспективы по строительству лыжной базы, мы ее проектируем», — сообщил на встрече с юными гыданцами Александр Иванов.

Кроме того, как сообщает телекомпания «Студия Факт», гыданские школьники опасаются, что испорченная громким конфликтом репутация школы негативно повлияет на переход в другие школы района и поступление в вузы. Нехватка культурных мероприятий, художественной литературы в местных библиотеках, нормального жилья и магазинов — вот еще что волнует молодежь поселка Гыда.

Уполномоченный по правам ребенка в ЯНАО Виталий Орешкин также побеседовал с юными гыданцами, педаго ами, родителями и полицейскими.

«Пока скажу, что не все факты, указанные в обращении, подтвердились, — пояснил ИА «Север-Пресс» 28 апреля ямальский детский омбудсмен. — Никакой организованной преступной группы там нет. Воспитанники действительно побили одного из воспитателей. Выяснили, что старшие дети, которые участвовали в потасовке, вступились за младших воспитанников. С их слов, этот педагог поднимал на них руку. Стало известно, что несколько лет назад этот воспитатель также бил и грубо общался и с этими подростками».

Подростков, которые «терроризировали округу», ранее судили за ограбление и дали условный срок. Заявление по замене условного срока на реальный скоро рассмотрит уголовно-исполнительная инспекция. «Я намерен ходатайствовать о воздержании от ужесточения наказания. По случаю избиения воспитателя судебное заседание еще не назначили и, скорее всего, я также буду в нем участвовать. Любое преступление должно иметь наказание, но в тоже время необходимо учитывать все обстоятельства случившегося», — считает Виталий Орешкин. И отметил, что необходимо сейчас найти гыданской школе-интернату нового директора.

Ранее по теме: На Ямале снята с должности директор школы, где ученики напали на педагогов

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Убийства и жестокое обращение с детьми
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