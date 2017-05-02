Протесты против «Платона»: под Екатеринбургом заблокировали дальнобойщиков

Екатеринбург, , 13:20 — REGNUM Под Екатеринбургом заблокировали дальнобойщиков, которые с 27 марта протестуют против системы «Платон». Об этом на своей странице в Facebook сообщила общественница Ирина Скачкова.

По её словам, утром 2 мая к ним подъехали два трактора и вырыли траншею вокруг места стоянки. Теперь машины не могут ни уехать оттуда, ни приехать туда.

По некоторым данным, среди заблокированных оказались и машины, водители которых приехали сюда всего лишь на ночлег и не собирались участвовать в акции протеста. Но в основном, среди заблокированных именно участники акции протеста.

Лагерь дальнобойщиков находится в 30 километрах от Екатеринбурга. Протестовать они начали 27 марта. Напомним, водители фур добиваются отмены системы «Платон».

Напомним, система «Платон» действует в России с 15 ноября 2015 года. Грузоперевозчики — владельцы транспортных средств с разрешенной максимальной массой более 12 тонн платят за пользование федеральными дорогами. По официальным данным, средства идут в дорожный фонд страны. Из собранных в 2016 году средств было отремонтировано более тысячи километров дорог в 40 городах и регионах, а в 19 регионах был отремонтирован и построен 31 мост.