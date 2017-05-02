Вторник, 2 Мая 2017 года
14:21:56 МСК

Протесты против «Платона»: под Екатеринбургом заблокировали дальнобойщиков

Общество

Вокруг лагеря протестующих вырыли траншею

Екатеринбург, 2 мая 2017, 13:20 — REGNUM  Под Екатеринбургом заблокировали дальнобойщиков, которые с 27 марта протестуют против системы «Платон». Об этом на своей странице в Facebook сообщила общественница Ирина Скачкова.

По её словам, утром 2 мая к ним подъехали два трактора и вырыли траншею вокруг места стоянки. Теперь машины не могут ни уехать оттуда, ни приехать туда.

По некоторым данным, среди заблокированных оказались и машины, водители которых приехали сюда всего лишь на ночлег и не собирались участвовать в акции протеста. Но в основном, среди заблокированных именно участники акции протеста.

Лагерь дальнобойщиков находится в 30 километрах от Екатеринбурга. Протестовать они начали 27 марта. Напомним, водители фур добиваются отмены системы «Платон».

Напомним, система «Платон» действует в России с 15 ноября 2015 года. Грузоперевозчики — владельцы транспортных средств с разрешенной максимальной массой более 12 тонн платят за пользование федеральными дорогами. По официальным данным, средства идут в дорожный фонд страны. Из собранных в 2016 году средств было отремонтировано более тысячи километров дорог в 40 городах и регионах, а в 19 регионах был отремонтирован и построен 31 мост.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Система оплаты проезда «Платон»
Главное сегодня
NB!
02.05.17
Радио REGNUM: Аналитика. Главное за 2 мая
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
02.05.17
В Калининграде на продаже Родины зарабатывают по 1 млн рублей в месяц?
КалининградРоссия Миграция, гражданство, паспортизация Политика
NB!
02.05.17
Подразделения министерств будут отчитываться перед региональными Думами
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
02.05.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMКак в Ираке и Пакистане — ОБСЕ шокировано церковными конфликтами на Украине
КиевУкраина Православие Политика
NB!
02.05.17
Татьяна ИващенкоЭколог заявил об опасности строительства монгольских ГЭС для Байкала
Улан-УдэРоссия Проблемы Байкала Общество
NB!
02.05.17
64% граждан хотят, чтобы Путин вновь стал президентом РФ: опрос
МоскваРоссия Выборы президента России-2018 Политика
NB!
02.05.17
Иран надеется на иностранные деньги
ТегеранИран Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов Экономика
NB!
02.05.17
Погром на кладбище в Татарии: повреждено около 90 надгробий
КазаньРоссия Кладбищенский вандализм Происшествия
NB!
02.05.17
Законопроект, ускоряющий вынесение приговоров, внесен в Госдуму
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Общество
NB!
02.05.17
В День Победы военные парады пройдут в 28 городах России
МоскваРоссия День Победы Общество
NB!
02.05.17
Станислав СтремидловскийПоляки снова взяли Берлин – и снова вместе с русскими!
ВаршаваПольша Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
02.05.17
Цинизм вместо ответственности – Пушков обвинил Белый дом
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
NB!
02.05.17
МРОТ в России повысят до прожиточного минимума
МоскваРоссия Повышение минимального размера оплаты труда Политика
NB!
02.05.17
Дефицит уменьшится, но до роста экономики РФ еще далеко
МоскваРоссия Макроэкономика России Экономика
NB!
02.05.17
Либо будет контроль над правительством, либо полномасштабный кризис
Санкт-ПетербургРоссия Проект ИА REGNUM «Революционный год» Политика
NB!
02.05.17
Минтруд и ПФР проработают вопрос индексации пенсий для работающих
МоскваРоссия Индексация пенсий Экономика
NB!
02.05.17
Непростой выбор Сахалина: или с туристическим объектом, или с чистой водой?
Южно-СахалинскРоссия Проблемы экологии Происшествия
NB!
02.05.17
Уличные торговцы не хотят «съезжать» с центральной улицы Нижнего Новгорода
Нижний НовгородРоссия Городское благоустройство Экономика
NB!
02.05.17
Необычные имена детей в Приморье: Богуслав и Барс, Параскева и Филомена
ВладивостокРоссия Государственная дума РФ VII созыва Общество
NB!
02.05.17
The Guardian: «Мэй и Юнкер не слушают друг друга»
ЛондонВеликобритания Выход Великобритании из Евросоюза Политика
NB!
02.05.17
Станислав ТарасовАрьергардные бои Эрдогана
МоскваРоссия Ситуация на Ближнем Востоке Политика
NB!
02.05.17
На Колыме на 23,5% выросли в цене авиабилеты Магадан-Москва
МагаданМагаданская областьРоссия Авиаперевозки Экономика
ещё главное