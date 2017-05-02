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Глава Калуги наградил ветеранов труда и передовиков

Общество

Александр Иванов и депутаты городской думы приняли участие в праздничном шествии

Калуга, 2 мая 2017, 14:18 — REGNUM  Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов и депутаты городской думы 1 мая приняли участие в праздничном шествии, организованном калужским территориальным объединением организаций профсоюзов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Представители трудовых коллективов всех основных предприятий Калуги прошли по улице Кирова от сквера Мира до Театральной площади. В шествии также участвовали руководители города и области, представители политических партий и общественных организаций.

На последовавшем митинге руководители профсоюзов и представители правительства области поздравили калужан с праздником. Были отмечены сами достойные — передовикам производства и трудовым династиям вручили почетные грамоты и памятные подарки.

«Этот день был и остается для нас олицетворением сплоченности и солидарности, символом мира и созидания, добра и справедливости», — заявил Александр Иванов. — Первого мая мы отмечаем профессиональные победы коллективов предприятий и организаций города, чествуем людей труда. Это праздник всех, кто своим трудом создает благосостояние нашего города и нашего государства. От всего сердца благодарю ветеранов, которые своим трудом создавали мощный экономический потенциал нашего города, а также всех тех, кто сегодня трудится для процветания Калуги. Сейчас нам важно сохранять и поддерживать эти славные трудовые традиции: заботиться о наших ветеранах, создавать достойные условия труда, поддерживать начинающих специалистов, воспитывать у подрастающего поколения калужан уважение и любовь к труду. В эти праздничные майские дни от всей души желаю всем жителям Калуги крепкого здоровья, благополучия, праздничного весеннего настроения! Мира вам, счастья и оптимизма!».

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1 мая 2017 года
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