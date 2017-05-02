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В Одессе полиция вновь изымает георгиевские ленты на акции памяти 2 мая

Общество

Подобные меры в главке объяснили тем, что в городе действует усиленный режим патрулирования и пропуска в связи с массовым прибытием граждан на территорию Куликова поля

Георгиевская ленточка
Anatoly Zhdanov
Георгиевская ленточка

Одесса, Украина, 2 мая 2017, 13:01 — REGNUM  В Одессе сотрудники полиции изъяли георгиевскую ленточку у женщины, которая пыталась пройти с ней на Куликово поле, сообщает пресс-служба одесского главка полиции Украины.

«Нарядом патрульной полиции был зафиксирован один случай ношения гражданкой так называемой георгиевской ленты», — говорится в сообщении. Сотрудники полиции изъяли ленту и провели с женщиной «разъяснительную работу».

При этом неизвестно, пустили ли ее на Куликово поле после изъятия ленты. Подобные меры в главке объяснили тем, что в городе действует усиленный режим патрулирования и пропуска в связи с массовым прибытием граждан на территорию Куликова поля.

В ходе акций памяти жертв нацистского побоища в Одессе полиция изымает георгиевские ленточки и любую про-российскую символику, с которой люди идут в центр города, уже не первый год.

Приходящие на Куликово поле и к Дому профсоюзов люди возлагают цветы в память о погибших 2 мая 2014 года, когда украинские националисты заживо сожгли и забили до смерти 48 человек, принимавших участие в мирной акции в центре города.

Виновные в массовом убийстве 2 мая 2014 года в Одессе до сих пор не понесли наказания, новые власти Украины отказались от международного расследования и независимой общественной экспертизы. Акции в память об одесской трагедии каждый год 2 мая проходят в городах России, а также в дальнем зарубежье.

В январе 2015 года мэрия итальянского города Чериано-Лагетто назвала одну из площадей города «Мученики Одессы». 2 мая 2016 года состоялось открытие памятника жертвам одесской трагедии — мэр города и жители возложили цветы к памятнику, изготовленному местными мастерами в форме костра с надписью «В память о мучениках Одессы».

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