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Законопроект, ускоряющий вынесение приговоров, внесен в Госдуму

Общество

В частности предлагается сократить процедуру оглашения приговора

Суд
Иллюстрация: Pixabay.com
Суд

Москва, 2 мая 2017, 12:54 — REGNUM  Законопроект, направленный на оптимизацию ряда процессуальных процедур в рамках как судебного контроля, так и судебного разбирательства в судах первой и апелляционной инстанций, внес в Госдуму Верховный суд, передает корреспондент ИА REGNUM 2 мая.

Жалобы

Практика показывает, что установленный в части третьей статьи 125 УПК РФ срок рассмотрения судом жалобы — в течение 5 суток со дня ее поступления — является явно недостаточным, поскольку не позволяет суду обеспечить надлежащую подготовку судебного заседания. В ряде случаев в указанный срок не представляется возможным истребовать копии необходимых материалов уголовного дела от дознавателя, следователя или прокурора, своевременно известить заинтересованных лиц, в полной мере обеспечить процессуальные права участвующих в судебном заседании лиц, отмечают авторы.

Для обеспечения надлежащего порядка подготовки и проведения судебного заседания по жалобам на решения и действия (бездействие) органов предварительного расследования и прокурора законопроектом предлагается увеличить с 5 до 14 суток срок, в течение которого судья должен приступить к рассмотрению жалобы в судебном заседании, за исключением жалоб на действия (бездействие) и решения при производстве дознания в сокращенной форме. С учетом положения части первой статьи 226б УПК РФ о том, что дознание в сокращенной форме должно быть окончено в срок, не превышающий 15 суток, в этом случае предлагается сохранить 5-суточный срок для рассмотрения жалоб в порядке статьи 125 УПК РФ.

Оглашение приговора

Кроме того, в проекте федерального закона по-новому излагаются положения части седьмой статьи 241 УПК РФ, что позволит сократить процедуру оглашения приговора или иного итогового судебного решения, которое в ряде случаев носит неоправданно длительный характер.

«Судебная практика свидетельствует о том, что положения части седьмой статьи 241 УПК РФ применяются крайне редко, поскольку указанные в данной норме составы, как правило, вменяются в совокупности с другими преступлениями, в отношении которых законом не предусмотрено оглашения лишь вводной и резолютивной частей приговора. Однако и по уголовным делам о преступлениях, не перечисленных в данной норме, оглашение приговора, а также иных решений, принятых судом по итогам судебного разбирательства, нередко занимает продолжительное время, иногда до нескольких дней и даже недель, например, по уголовным делам о преступлениях, совершенных группой лиц, с большим числом эпизодов обвинения, а также по «серийным» преступлениям против личности», — указали авторы. При этом, отмечают они, все присутствующие в зале судебного заседания заслушивают решение стоя, что весьма затруднительно для людей пожилого возраста и лиц, имеющих проблемы со здоровьем.

В этой связи законопроектом предусматривается внесение изменений в часть седьмую статьи 241 УПК РФ, в соответствии с которыми суд оглашает вводную и резолютивную части приговора или иного принятого по итогам судебного разбирательства решения по всем уголовным делам.

Аналогичный порядок оглашения судебных решений по уголовным делам применительно к итоговым решениям, принимаемым в судах апелляционной и кассационной инстанций, в том числе к апелляционным приговорам, действует с 1 января 2013 года, и его реализация на практике в течение уже более четырех лет не вызывает нареканий со стороны граждан, представителей адвокатского сообщества и органов государственного обвинения, указали авторы.

Апелляции

Одновременно для сохранения установленных законом гарантий права сторон на подачу мотивированных апелляционных жалобы или представления с учетом оглашения при постановлении приговора или иного итогового судебного решения лишь вводной и резолютивной их частей и установленного статьей 312 УПК РФ срока — 5 суток на вручение их копии — законопроектом предлагается внести изменения в часть первую статьи 3894 УПК РФ, увеличив срок на апелляционное обжалование судебного решения с 10 до 15 суток.

Для дифференциации процесса в зависимости от предмета обжалования законопроектом предлагается внести изменения в статью 389 УПК РФ, регламентирующую порядок апелляционного производства. Так, нормами уголовно-процессуального закона, устанавливающими процедуру принятия промежуточных судебных решений, не предусмотрено исследование доказательств, содержащихся в материалах уголовного дела, и проведение по его результатам прений сторон. Статьей 293 УПК РФ право на последнее слово предоставлено только подсудимому. Кроме того, в соответствии с частью четвертой статьи 389 УПК РФ участникам уголовного судопроизводства в суде апелляционной инстанции предоставлена возможность после доклада председательствующего или судьи выступить и поддержать апелляционные жалобу, представление либо высказать свои возражения на них, а также сформулировать свое мнение по существу представленных в суд апелляционной инстанции дополнительных материалов. Таким образом, при отсутствии судебного следствия как такового прения сторон в этих случаях, по сути, представляют собой повторное выступление сторон по одним и тем же доводам.

В связи с этим проведение прений при рассмотрении жалобы, представления на промежуточные судебные решения представляется излишним, а право на последнее слово подсудимому (осужденному, оправданному, в отношении которых приговор не вступил в законную силу) следует сохранить только при рассмотрении судом апелляционной инстанции жалобы, представления на приговор или иное итоговое судебное решение, полагает законодатель.

В проектной части четвертой статьи 389 уточняется последовательность действий суда при рассмотрении апелляционных жалоб и представления, поданных на приговор или иное итоговое судебное решение. Суд апелляционной инстанции после выступления сторон рассматривает ходатайства об исследовании доказательств, исследованных судом первой инстанции, а также новых доказательств, заявленные сторонами в порядке, предусмотренном частью первой статьи 389 УПК РФ, и при наличии оснований удовлетворяет их. Кроме того, суд апелляционной инстанции вправе по собственной инициативе признать необходимым исследование тех или иных доказательств, исследованных судом первой инстанции, в целях проверки доводов сторон.

«В целом реализация предложений законопроекта будет способствовать совершенствованию процедуры уголовного судопроизводства, повышению уровня гарантий процессуальных прав его участников, в том числе права на рассмотрение уголовного дела в разумные сроки», — заверяет Верховный суд.

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