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В День Победы военные парады пройдут в 28 городах России

Общество

В Параде Победы в Москве впервые примут участие представители движения «Юнармия»

Москва, 2 мая 2017, 12:48 — REGNUM  Личный состав Вооруженных сил РФ примет участие в торжественных мероприятиях ко Дню Победы, которые пройдут в более чем 400 городах страны, в 28 из них состоятся военные парады. Об этом сегодня, 2 мая, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании, сообщили в Минобороны РФ.

«Будет задействовано более 140 тыс. военнослужащих, свыше 2 тыс. единиц вооружения и военной техники, 149 воздушных судов, а также корабли и подводные лодки Военно-морского флота», — сказа Шойгу во вторник на селекторном совещании с руководящим составом военного ведомства.

Министр уточнил, что по Красной площади в этом году в составе механизированных колонн пройдет новейшая техника войск ПВО — зенитные ракетные комплексы «Тор-М2ДТ» и зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-СА».

По его словам, в главном Параде Победы впервые примут участие представители Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия».

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Как сообщало ИА REGNUM, все российские города готовятся отметить 72 — ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. 9 мая пройдут концерты, акции памяти, выставки и спортивные программы. Вечером в крупных городах состоятся праздничные салюты.

Добавим, в период с 1 по 10 мая Ветераны Великой Отечественной войны смогут бесплатно ездить на пригородных электричках, поездах и в аэроэкспрессах.

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