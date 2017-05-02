Похороны спустя 75 лет: в Воронеже предадут земле останки летчика-героя

Воронеж, , 12:43 — REGNUM Торжественное перезахоронение Николая Лысенко — летчика, погибшего осенью 1942 под Воронежем — состоится в мае этого года. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM руководитель историко-патриотического объединения «Дон» Михаил Сегодин, останки летчика, которого символически похоронили еще в 1990-х, подняли со дна реки Усманка — вместе с частями самолета, в котором он погиб.

Как рассказал Михаил Сегодин, о том, что в этом районе погиб советский летчик, уроженец Гомельской области Николай Лысенко, было известно давно: в 1990-х годах даже провели его символическое перезахоронение — тогда в Воронеж приезжали родственники героя.

Осенью 2016 года к поисковикам обратился житель Рамонского района, который сообщил о том, что в реке Усманка находится самолет времен Великой Отечественной войны. В начале апреля начались работы по подъему самолета ЛаГГ-3.

«Начали поднимать самолет — и выяснили, что это тот самый самолет, подняли и останки самого летчика. Сейчас подняли двигатель, основные узлы. 15 мая приезжают родственники летчика, состоится торжественное перезахоронение останков», — рассказал Михаил Сегодин.

Николай Лысенко родился в 1918 году, в Гомельской области. В Великой Отечественной войне летчик участвовал с самого ее начала. 2 октября 1942 года 24-летний лейтенант погиб в воздушном бою под Воронежем. Гибель самолета видели лесники. Позже в районе крушения был установлен памятник, однако останки самого летчика оставались погребенными под водой вместе с самолетом до последнего времени.