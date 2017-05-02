Вторник, 2 Мая 2017 года
12:51:31 МСК

Похороны спустя 75 лет: в Воронеже предадут земле останки летчика-героя

Общество

Воронежские поисковики поднимают со дна Усманки самолет, сбитый врагом в 1942 году

Воронеж, 2 мая 2017, 12:43 — REGNUM  Торжественное перезахоронение Николая Лысенко — летчика, погибшего осенью 1942 под Воронежем — состоится в мае этого года. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM руководитель историко-патриотического объединения «Дон» Михаил Сегодин, останки летчика, которого символически похоронили еще в 1990-х, подняли со дна реки Усманка — вместе с частями самолета, в котором он погиб.

Как рассказал Михаил Сегодин, о том, что в этом районе погиб советский летчик, уроженец Гомельской области Николай Лысенко, было известно давно: в 1990-х годах даже провели его символическое перезахоронение — тогда в Воронеж приезжали родственники героя.

Осенью 2016 года к поисковикам обратился житель Рамонского района, который сообщил о том, что в реке Усманка находится самолет времен Великой Отечественной войны. В начале апреля начались работы по подъему самолета ЛаГГ-3.

«Начали поднимать самолет — и выяснили, что это тот самый самолет, подняли и останки самого летчика. Сейчас подняли двигатель, основные узлы. 15 мая приезжают родственники летчика, состоится торжественное перезахоронение останков», — рассказал Михаил Сегодин.

Николай Лысенко родился в 1918 году, в Гомельской области. В Великой Отечественной войне летчик участвовал с самого ее начала. 2 октября 1942 года 24-летний лейтенант погиб в воздушном бою под Воронежем. Гибель самолета видели лесники. Позже в районе крушения был установлен памятник, однако останки самого летчика оставались погребенными под водой вместе с самолетом до последнего времени.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Поиск останков погибших во время Великой Отечественной войны
Главное сегодня
NB!
02.05.17
Станислав СтремидловскийПоляки снова взяли Берлин – и снова вместе с русскими!
ВаршаваПольша Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
02.05.17
Цинизм вместо ответственности – Пушков обвинил Белый дом
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
NB!
02.05.17
Кризис докатился: без господдержки Якутия сделает меньше «Добрых дел»
ЯкутскРоссия Региональные и муниципальные бюджеты - 2017 Экономика
NB!
02.05.17
МРОТ в России повысят до прожиточного минимума
МоскваРоссия Повышение минимального размера оплаты труда Политика
NB!
02.05.17
Дефицит уменьшится, но до роста экономики РФ еще далеко
МоскваРоссия Макроэкономика России Экономика
NB!
02.05.17
Либо будет контроль над правительством, либо полномасштабный кризис
Санкт-ПетербургРоссия Проект ИА REGNUM «Революционный год» Политика
NB!
02.05.17
Уличные торговцы не хотят «съезжать» с центральной улицы Нижнего Новгорода
Нижний НовгородРоссия Городское благоустройство Экономика
NB!
02.05.17
Необычные имена детей в Приморье: Богуслав и Барс, Параскева и Филомена
ВладивостокРоссия Государственная дума РФ VII созыва Общество
NB!
02.05.17
The Guardian: «Мэй и Юнкер не слушают друг друга»
ЛондонВеликобритания Выход Великобритании из Евросоюза Политика
NB!
02.05.17
Станислав ТарасовАрьергардные бои Эрдогана
МоскваРоссия Ситуация на Ближнем Востоке Политика
NB!
02.05.17
На Колыме на 23,5% выросли в цене авиабилеты Магадан-Москва
МагаданМагаданская областьРоссия Авиаперевозки Экономика
NB!
02.05.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 2 мая
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
02.05.17
Жители Бурятии пытаются спасти Байкал под звуки морин хуура
Улан-УдэРоссия Проблемы Байкала Общество
NB!
02.05.17
Президент РФ подписал закон о переводе бюджетников на карты «Мир»
МоскваРоссия Банковское дело Экономика
NB!
02.05.17
В Венгрии прошли протесты против России
БудапештВенгрия Поиски энергетической независимости от России Политика
NB!
02.05.17
В Белом доме анонсировали телефонные переговоры Трампа с Путиным
ВашингтонСША Российско-американские отношения Политика
NB!
02.05.17
Угроза всеукраинского масштаба, или Приключения львовского мусора
ЛьвовУкраина Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Экономика
NB!
02.05.17
Независимость Канарских островов без диктатора не получается
Лас-Пальмас-де-Гран-КанарияИспания Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
02.05.17
Философ, не переживший свой мир
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Культура
NB!
02.05.17
Как прогресс вспомнил о женщине-матери
ВашингтонСША Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Наука
NB!
02.05.17
Иван КузнецовПервые 100 дней Трампа. И что?
ВашингтонСША Хроники турбулентной Америки Политика
NB!
01.05.17
Виталий ЧерниковСлепая зона: итоги деятельности губернатора Калужской области
КалугаРоссия Расследования деятельности глав регионов Политика
ещё главное