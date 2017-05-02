Самара, , 13:08 — REGNUM В Самарской области объявлено штормовое предупреждение с порывами ветра до 13 метров в секунду. 2 мая местами, а 3−4 мая в большинстве районов региона ожидается высокая пожарная опасность лесов (4 класс). Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Приволжского упpавления по гидpометеоpологии и монитоpингу окpужающей сpеды («Пpиволжское УГМС»).

Специалисты также прогнозируют аномалии средней температуры воздуха на 1 — 10 мая: «По сведению Гидрометцентра России, в первой декаде мая средняя температура воздуха в регионе ожидается на 1 градус ниже средних многолетних значений».

2 мая днем в области переменная облачность, без осадков, ветер восточный 7−12 м/с, температура воздуха +22 … +27 °C.

3 мая днем — переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер южный 8−13 м/с. Температура воздуха +21 … +26 °C. Ночью — температура воздуха +6 … +11 °C, ветер южный 5−10 м/с.