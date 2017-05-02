В Анталье запрещено употребление алкоголя в общественных местах

Анталья, Турция, , 12:30 — REGNUM Полицейское управление Антальи (Турция) постановило 27 апреля запретить употребление спиртных изделий вне отелей, указывая на то, что распитие алкоголя может привести к нарушению общественного порядка, сообщает Hurriyet Daily News.

Тем не менее, в правоохранительных органах подчеркнули, что подобное употребление не запрещено полностью, и считается преступлением только тогда, когда оно приводит к нарушению общественного порядка.

«Нет нового места в Анталье, где бы употребление алкоголя было запрещено», — отметил мэр города Мендерес Тюрель.

В свою очередь, глава центрального округа города Муратпаша Умит Уисал заявил, что новое постановление необходимо незамедлительно изменить, поскольку, подчеркнул он, «неправильно запрещать употребление алкоголя в зонах отдыха столицы туризма».

«В соответствии с кем, с каким мероприятием мы будем интерпретировать выражение «нарушающий общественный порядок», — добавил Уисал, входящий в основную оппозиционную Республиканскую народную партию Турции.

Так, в рамках нового постановления запрещается распивать алкогольные изделия в парках, садах, на открытых площадках, дорогах, зонах отдыха, исторических достопримечательностей, а также внутри автомобилей. Нельзя будет выпивать на железнодорожных станциях, автобусных терминалах, площадях, улицах, местах религиозного поклонения и других местах.