Парки Москвы открыли летний сезон

Москва, , 12:30 — REGNUM В 78 парках Москвы 1 мая открылся летний сезон. Заработала летняя инфраструктура: это около 80 км велодорожек, свыше 200 велопарковок, 250 спортплощадок, 60 танцевальных концертных площадок, 12 скейт-парков, пять летних кинотеатров и многое другое, передавало m24.ru.

Главной в оформлении одного из самых больших парков столицы — парка Горького — станет тема «счастья». В парке появится несколько арт-объектов, символизирующих счастье. Всего же планируется обустроить 20 тематических площадок, где посетителям расскажут, что такое счастье и научат быть счастливым.

В парке Горького также заработают летний кинотеатр, фонтаны и все пункты проката.

Летний сезон начнется и на открытой площадке для игры в пинг-понг и бадминтон на ВДНХ.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новой Москве планируется создать порядка новых 85 парков площадью 12 тыс. га. В проектах предусмотрено создание небольших и крупных парков.

Читайте также: Около 85 парков планируется создать в Новой Москве