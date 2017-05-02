Программу реновации готовили задолго до встречи с президентом?

Москва, , 12:43 — REGNUM Столичные власти готовились к массовому сносу старых домов почти за полгода до того, как о программе «реновации» было объявлено на февральской встрече мэра Москвы Сергея Собянина и президента России Владимира Путина. Ссылку на соответствующий документ, размещенный на портале госзакупок, опубликовала активистка Кэри Гуггенбергер на странице сообщества «Москвичи против сноса» в соцсети Facebook.

Как утверждает москвичка, мэрия еще в сентябре объявила конкурс на «подготовку и анализ данных по кварталам застроенных территорий для включения в программу реновации жилого фонда». Победитель конкурса должен был определить границы «жилых территорий 1−5 этажной застройки», нуждающихся в «первоочередной реновации», определить «площадки для стартовых жилых домов», предназначенных для переселения жителей сносимых строений, а также представить «адресный перечень сносимой жилой застройки» для каждого столичного микрорайона.

Контракт с победителем конкурса был заключен 9 ноября и выполнен всего за 12 дней, несмотря на огромные масштабы работы. Стоимость работ составила 21,17 млн рублей, а достался контракт одному из подразделений самого заказчика — «Главному архитектурно-планировочному управлению Москомархитектуры». В конкурсе также участвовал Институт генплана Москвы, оценивший свою работу примерно на полмиллиона рублей дороже.

Подробности закупки смотрите здесь: Подготовка и анализ исходных данных по кварталам застроенных территорий для включения в программу реновации жилого фонда по административным округам г. Москвы

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на скоропалительность действий мэрии Москвы в части продавливания, как его уже окрестили «антинародного» законопроекта, высказались все заинтересованные лица, от высшего руководства страны, до представителей общественности и экспертного сообщества. Общественники усмотрели в инициативе Сергея Собянина, ни много ни мало, как ничем не прикрытое желание лишить москвичей их единственного жилья.

Подробности читайте здесь: Путин отказался подписать закон о реновации, если он нарушит права граждан

И здесь: ГД закрепит в законе о реновации защиту прав жителей «пятиэтажек» — Володин

Депутатов Госдумы просят отклонить изменения в закон о статусе Москвы

Простым москвичам вторят правозащитники и архитекторы, первые утверждают, что в существующей редакции законопроект о «реновации» окончательно похоронит так и не окрепший малый бизнес столицы. А архитекторы в свою очередь настаивают на том, что замена наиболее комфортной для проживания человека, малоэтажной среды обитания, на уплотнительную многоэтажную, приведет в перспективе к разрыву социальных связей, депрессиям, и многим другим проблемам. Следствием этого неотвратимо станет потеря, накопленного столетиями образовательного, творческого и экономического потенциала города, заключающегося в его жителях.

Подробности читайте здесь: Архитекторы: реновация «хрущёвок» грозит необратимыми последствиями

Добавим, что в борьбе за будущее Москвы, появились первые жертвы. По крайней мере, так считает депутат Госдумы Сергей Шаргунов, который вынужден был обратиться с заявлением в полицию, в связи с поджогом его квартиры. На своей стренице в Facebook парламентарий назвал произошедшее поджогом и пояснил, что это случилось на следующий день после голосования в первом чтении против закона о реновации.

Подробности читайте здесь: Депутат Госдумы Шаргунов написал заявление о поджоге квартиры