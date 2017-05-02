Крым: жители Феодосии жалуются на затянувшуюся замену коллектора

Феодосия, Крым, , 12:18 — REGNUM Феодосийские власти выдвинут жесткие претензии подрядчику, который не смог своевременно завершить работы по прокладке нового канализационного коллектора. Об этом 2 мая заявила глава Феодосийского муниципального округа Светлана Гевчук в рамках аппаратного совещания, передает «Крыминформ».

«Мы должны в жесткой форме предъявить им претензии, поскольку мы как городская власть выслушиваем от населения большое число жалоб», — заявила Гевчук.

Как указал глава администрации Феодосии Станислав Крысин, для переноса сроков были объективные причины — так, возникли сложности из-за необходимости прокола под железнодорожным полотном, а также из-за необходимости вести работы в исторической части города. Тем не менее, «за собой давно можно убрать там, где коллектор уже проложен», согласился Крысин.

Еще в 2016 году в городе должны были построить новый канализационный коллектор. На работы по прокладке нового канализационного коллектора в Феодосии протяженностью около 4,3 км за счёт средств федеральной целевой программы было выделено 127 млн рублей.

Работы по прокладке коллектора начались с 28 августа местной фирмой «Стройбат». По данным городского совета Феодосии, в настоящий момент подрядчик обещает закрыть вопрос до начала июня.

Отметим, что старый канализационный напорный коллектор Феодосии был введен в эксплуатацию в 1990 году и на сегодня находится в аварийном состоянии. За 2015−2016 годы на нем произошло более 30 порывов.