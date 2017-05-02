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«Ночные волки» проводят в Крыму мотопробег ко Дню Победы

Общество

Мотопробег «Дороги Победы» финансово поддержали коммерческие компании

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«Ночные волки» мотосезон открывают пробегом по Крыму ко Дню Победы
Светлана Иванова © ИА REGNUM
«Ночные волки» мотосезон открывают пробегом по Крыму ко Дню Победы

Севастополь, 2 мая 2017, 11:51 — REGNUM  Севастопольский мотоклуб «Ночные волки» 2 мая проводит мотопробег по Крыму, посвященный Дню Победы и началу мотосезона. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил руководитель севастопольского отделения клуба Дмитрий Синичкин.

По его словам, в мотопробеге «Дороги Победы» участвуют более 80 мотоциклистов, по маршруту Севастополь — Ялта — Симферополь — Севастополь. По пути следования к основному потоку присоединятся байкеры из других городов.

Мероприятие началось с возложения венков к Вечному огню у Мемориала героическим защитникам обороны Севастополя 1941—1942 годов. Также мотоциклисты возложили венки к памятным знакам «Одесса» и «Ленинград» на аллее городов-героев.

В поселке Сахарная Головка под Севастополем мы реставрируем дзот времен Великой Отечественной войны и к 9 мая, с привлечением школьников, откроем его», — сказал Синичкин.

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День Победы
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