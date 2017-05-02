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США открыли границу для воссоединения разделенных мексиканских семей

Общество

В рамках акции мексиканские мигранты несколько раз в год получают три минуты на свидание с родственниками

Американская стена на границе с Мексикой
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Американская стена на границе с Мексикой

Сан-Диего, США, 2 мая 2017, 11:51 — REGNUM  Ворота пограничной стены, отделяющей мексиканскую Тихуану и американский Сан-Диего, 1 мая были открыты в пятый раз за свою историю для того, чтобы шесть разделенных миграционными законами мексиканских семей могли воссоединиться на несколько минут, сообщает агентство EFE.

Эта традиция открытия дверей для разделенных семей появилась три года назад в Парке дружбы, расположенном на границе между двумя странами.

«Это было очень хорошо, очень эмоционально», — поделилась Мария Мендоса, не видевшая своих близких в течение восьми лет.

Мария де Лурдес Мендоса стала первой, кто 1 мая получил на три минуты на общение со своими родственниками по ту сторону границы. Мария пришла обнять своего сына, мать и брата, которые остались в Мексике.

Эта встреча стала возможной благодаря деятельности общественной организации Ангелы границы, сделавших запрос в федеральные органы США на разрешение открытия ворот. В 2016 году эти ворота открыли два раза. В 2017 году ворота открываются уже второй раз, и в первый раз во время президентства в США Дональда Трампа.

Напомним, по официальным данным консульства Мексики в Сан-Диего проживает 120 тысяч мексиканцев без необходимых документов, по другим данным, в регионе находится до 1 миллиона нелегалов родом из Мексики. И многим из них грозит депортация в связи с ужесточением миграционной политики нового президента США.

Генеральное консульство Мексики в Сан-Диего проводит информационную кампанию среди мексиканских семей, находящихся в группе риска, в рамках которой даются общие рекомендации и юридические консультации для защиты их прав и прорабатывания возможных сценариев при разделении.

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