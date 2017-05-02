‍Начата полная блокировка серверов Rutracker — СМИ

Москва, , 11:23 — REGNUM Блокировка серверов со служебной информацией торрент-трекера RuTracker (торрент-анонсеров) начата Роскомнадзором, пишет 2 мая газета «Известия».

Отмечается, что интернет-пользователи уже начали испытывать проблемы со скачиванием файлов.

Кроме того, правообладатели собираются потребовать через суд блокировку всех «зеркал» сайта.

По словам Андрея Клименко, главы компании Pirate Pay, специализирующейся на блокировках пиратских раздач в торрент-сетях, блокировка торрент-анонсеров позволяет приостановить скачивание пользователями нелегального контента.

«Мы подготовили документ, в котором аргументированно объясняем, какие сайты являются «зеркалами», а какие просто копируют внешний вид RuTracker и «зеркалами» не являются», — уточнил он.

Напомним, 17 марта Госдумой приняты в первом чтении поправки к закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Если документ будет принят, будет введена процедура оперативной блокировки «зеркал» тех сайтов, которые внесены в список пиратских.

На основании судебного приказа Мосгорсуда «зеркала» можно будет заблокировать в течение пяти-семи часов с момента обращения правообладателя или Роскомнадзора.

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