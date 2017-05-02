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Законопроект, упрощающий получение патента на работу в РФ, внесен в Госдуму

Общество

Нововведение положительно скажется на экономике, уверены авторы инициативы

Иностранные граждане
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Иностранные граждане

Москва, 2 мая 2017, 11:03 — REGNUM  Законопроект, упрощающий процедуру получения патента для работы в России иностранных граждан, внесла в Госдуму Магаданская областная дума 2 мая, передает корреспондент ИА REGNUM 2 мая. Авторы инициативы предлагают разрешить мигрантам не присутствовать лично при получении патента, а позволить уполномоченной организации получить документы за иностранца.

По действующим сегодня нормам, для получения российского патента гражданин другого государства должен подать необходимые документы, причем сделать он это может как лично, так и с помощью уполномоченной организации. Однако выдача документов и непосредственно патента происходит только при личном присутствии гражданина. Авторы законопроекта уверены, что такое требование избыточно и в случае если документы на патент подавала уполномоченная организация, то выдать их можно ей же.

Как объясняют авторы инициативы, на территориях различных российских регионов, особенно в районах Крайнего Севера, значительное число иностранцев работают далеко от административных центров. Транспортное сообщение в таких регионах крайне затруднено, а в некоторые периоды и вовсе невозможно. При таких обстоятельствах необходимость личной явки только для получения патента негативно сказывается на предпринимательской деятельности, в том числе в приоритетных для экономики сферах, уверены законодатели.

Если законопроект будет принят, то он значительно упростит процедуру получения патента, а также окажет положительное влияние на сферы экономики, в которых задействованы иностранные граждане, уверены депутаты.

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