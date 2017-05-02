Колумбия ввела миграционные карточки на границе с Венесуэлой

Богота, , 11:02 — REGNUM Власти Колумбии с 1 мая ввели миграционные карты предварительной регистрации для венесуэльцев, проживающих в приграничных районах и часто пересекающих колумбийско-венесуэльскую границу, сообщает El País.

По данным колумбийской Миграционной службы, с 5 утра по местному времени группы служащих были размещены в семи пунктах пропуска между двумя странами, которые ранее были закрыты для входа по предварительной регистрации.

Граница с Колумбией была закрыта в августе 2015 года по распоряжению президента Венесуэлы Николаса Мадуро в связи с деятельностью колумбийских военизированных преступных групп. Через год власти Венесуэлы разрешили пересечение границы пешеходам в ограниченном режиме.

За это время, в течение 2016 года, по данным источников в Миграционной службе Колумбии, было зафиксировано 16 миллионов входов и выходов между двумя странами.

Согласно предоставленным данным, 70% вошедших в Колумбию, сделали это с целью приобретения продуктов питания и лекарств, 20% — для медицинских визитов и 10% — для посещения родственников.

После открытия границы впервые была введена система миграционных карт предварительной регистрации, которые должны заполняться вручную. Далее будет введена новая форма карт с заполнением через Интернет.

Документ может быть использован только венесуэльскими гражданами, проживающими в приграничных районах, которые для получения карты должны подтвердить факт своего проживания в приграничных областях документами, например, такими как оплата счетов коммунальных услуг. Остальные граждане Венесуэлы могут въехать в страну по их действительному паспорту.

На данный момент сотрудники миграционной службы Колумбии разрешили предварительную регистрацию в стране сроком на 6 месяцев, а окончательный формат карты будет доступен с 1 июля.

Директор Миграционной службы Колумбии Кристиан Крюгер Сармьенто напомнил, что эта мера является частью двусторонних соглашений, которые были выработаны для открытия границы в августе 2016 года.

Напомним, до 2015 года граждане обеих стран перемещались через границу без какого-либо контроля. По сведениям официальных служб, ни один орган не располагал данными о том, кто, когда и с какими целями пересекает границу, что, по мнению властей, способствовало преступной деятельности и контрабанде.

В настоящее время около 50 тыс. венесуэльцев получили миграционные карточки предварительной регистрации, и еще более 5 тыс. человек ожидают одобрения.