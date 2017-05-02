В Подмосковье вместо памятника истории возведут складской комплекс

Красногорск, , 11:46 — REGNUM 11 апреля 2017 года губернатор Андрей Воробьев выпустил постановление правительства за номером 264/11 «О переводе из одной категории в другую земельного участка, расположенного в Чеховском районе». Данное постановление санкционировало строительство логистического комплекса на месте исторического сражения русских дружин со 120-тысячным войском Крымского хана Давлет-гирея. Об этом 2 мая рассказал корреспонденту ИА REGNUM депутат Совета депутатов Серпуховского района руководитель РОО «Гражданский форум местного самоуправления» Николай Дижур.

Депутат напомнил, что на берегу реки Рожайка Чеховского района Московской области издавна стоит небольшое село Молоди. В 1572 году именно в этом месте, умело маневрируя, русские войска под командованием боярина Михаила Воротынского разгромили крымских татар и турок. 120-тысячную армию крымчаков в том походе лично возглавлял хан Давлет-Гирей.

«Но, к сожалению, широкая общественность не знает о том, что победа русского войска в битве при Молодях стала поворотной точкой в противостоянии Русского государства и самого западного осколка Золотой орды, вассала Османской империи — Крымского ханства. Историки это сражение ставят в один ряд с Куликовской битвой и битвой при Бородино», — отметил Дижур.

И вот на месте исторического памятника некий закрытый паевой инвестиционный рентный фонд «Созидание» вознамерился построить логистический центр. Для чего собственно и потребовалось поменять статус территории, перевести земли из категории сельскохозяйственного назначения, в категорию промышленного предназначения. Речь как раз и идет о земельном участке площадью около 55 га, расположенном на месте исторического сражения, что подтверждается археологическими изысканиями кандидата исторических наук Михаила Гонямого, заведующего отделом комплексных историко-археологических исследований Государственного исторического музея.

Далее общественник рассказал о том, что в Любучанском поселении, в которое и входит село Молоди, прошли общественные слушания, на которых граждане высказались категорически против изменения разрешенного вида использования земельного участка. Из 700 жителей села высказались против 600 человек. И вместе с тем выказал опасения по поводу того, что пайщики «Созидания», решившие застроить историческую территорию промышленными зданиями и сооружениями, не учтут волю коренного населения. Поскольку результаты публичных слушаний носят всего лишь рекомендательный характер.

«Хан Давлет-Гирей не смог покроить Московию, а вот хан Андрей вознамерился исправить историческую несправедливость», — горько заключил Дижур.

Добавим также, что председатель СКР Александр Бастрыкин дал поручение провести процессуальную проверку по факту застройки санкт-петербургской коммерческой строительной организацией на Молодинском поле.

«Александр Бастрыкин потребовал в рамках проверки дать всестороннюю правовую оценку действиям представителей коммерческой организации и должностных лиц, которые согласовывали строительные работы на Молодинском поле, а также оценить вопросы, связанные с отчуждением земель в пользу компании.

Эти земли имеют историческую значимость для России: победа при Молодях сыграла ключевую роль в сохранении Московского царства, в XVI веке Молодинское поле выдержало натиск войск крымского хана. Именно поэтому важно сохранить эти земли в том виде, в котором их можем сегодня видеть мы, как историческую ценность для будущих поколений», — отмечается в сообщении Следственного комитета.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по словам председателя Московского областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИК) Евгений Соседова, лишь около 3% объектов культурного наследия в Подмосковье обеспечены охранными зонами. Такая ситуация сложилась из-за лоббирования интересов застройщиков областным правительством. Поручение президента РФ Владимира Путина о скорейшем утверждении охранных зон ряда культурных объектов также не исполняется.

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