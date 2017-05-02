Профсоюзы ждут от чиновников уважения к правам трудящихся

Курган, , 10:41 — REGNUM Профсоюзы Зауралья ждут от власти уважения к трудящимся, пересмотра методик начисления зарплат бюджетникам и отмены решений исполнительных местных властей, направленных на поборы с населения. Также от правительства России профсоюзы Зауралья потребовали установить необлагаемый уровень доходов физических лиц в размере не ниже прожиточного минимума, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в федерации объединений трудящихся.

В День Труда, 1 мая, в 22 муниципальных образованиях Курганской области прошли митинги, шествия, концерты, спортивные состязания, в которых приняли участие 10 тыс. 180 зауральцев. Наиболее массовые мероприятия состоялись в Шадринске, Далматове, Катайске, Половинном.

В Кургане состоялся митинг, в ходе которого председатель областной организации профсоюза работников агропромышленного комплекса, член партии «Союз труда» Алексей Шерстобитов с трибуны обратился к органам власти с предложением разработать программу для привлечения и закрепления молодых кадров на селе.

«Сельское хозяйство должно возродиться и кормить Зауралье!» — подытожил Шерстобитов.

От имени педагогов Зауралья выступила председатель Кетовской районной организации профсоюза работников образования и науки РФ Галина Колесникова, призвав власть задуматься о наполнении школ и детсадов кадрами.

«Социально-экономическое положение педагогов — это отношение власти к нашей профессии. В Курганской области не хватает учителей, воспитателей и других педагогов. Только по прогнозу следующего, 2018 года, потребность в педагогических кадрах составляет более 500 человек. Мы — за сохранение всех действующих социальных выплат для всех квалифицированных специалистов сельской местности!», — заявила профлидер педагогов.

Председатель Курганской областной организации общероссийского профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания Светлана Игнатова высказала справедливые требования, что сегодня необходи индексация заработной платы государственных, муниципальных служащих и работников государственных учреждений, повышение заработной платы работников социальной защиты населения, не вошедших в «дорожную карту». Оптимизация, реорганизация отрицательно сказываются на моральном и материальном благополучии работников, на качестве их жизни.

«Социальный мир — хрупкий, а труд низкооплачиваемый. Нельзя допускать, чтобы экономические проблемы решались за сет кармана трудящихся!», — отметила председатель областной организации работников связи, член партии «Союз труда» Изольда Смирнягина.

«Надо сделать так, чтобы именно человек труда занял достойное место. Тот, кто своими руками создает богатство страны, должен быть самым уважаемым и высокооплачиваемым человеком в обществе», — заявил член Молодежного совета областного профобъединения сварщик Александр Климов.

В заключение митинга была озвучена его резолюция, в которой профсоюзы высказали свои требования к президенту РФ Владимиру Путину, правительству РФ, Совету Федерации, Государственной думе, губернатору Курганской области, Курганской областной думе, объединению работодателей. В резолюции говорится, что уровень жизни граждан нашей страны продолжает снижаться. Заработная плата многих работников не обеспечивает достойной жизни самих работников и их семей.

«На этом фоне неприемлемой выглядит политика правительства России, направленная на занижение цены труда, девальвацию системы социальных гарантий работников, повышение налогов и других обязательных платежей для населения», — заявили митингующие.

Также они высказали претензии по поводу бюджета, который, по их словам, планируется исключительно из инерционных сценариев развития и не предполагает ни расширенного спроса, ни повышения жизненного уровня населения.

«Здравоохранение и образование называют услугами, а не умножением человеческого капитала и переводят их в разряд платных, недоступных и без того небогатому населению», — говорится в резолюции. А рост зарплат бюджетников обеспечивается изменением методики подсчета средней заработной платы, сокращениями и работой на полторы-две ставки.

От правительства России профсоюзы Зауралья потребовали установить необлагаемый уровень доходов физических лиц в размере не ниже прожиточного минимума. Далее установить мораторий на все решения и инициативы органов исполнительной власти, приводящие к повышению прямых и косвенных сборов с населения.