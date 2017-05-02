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Челябинск: отопительный сезон завершён, а счета за тепло приходят

Общество

В мегаполисе началось отключение центрального отопления

Счет
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Счет

Челябинск, 2 мая 2017, 10:34 — REGNUM  С сегодняшнего дня, 2 мая, в Челябинске началось отключение от централизованного теплоснабжения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Управления ЖКХ администрации города.

До 90% домов, запитанных от теплоцентралей, будут отключены в течение дня 2 мая. Для оставшегося жилья и объектов социальной и производственной инфраструктуры теплоснабжение будет остановлено до обеда 3 мая. В Управлении ЖКХ города отметили, что соблюдены условия, позволяющие завершить отопительный сезон, уже пять дней подряд продержалась среднесуточная температура выше восьми градусов.

На аппаратном совещании 2 мая, глава Челябинска Евгений Тефтелев сообщил, что завершение отопительного сезона в самом начале мая должно корректно отображаться в квитанциях челябинцев. Недопустимы завышение сумм при расчетах за теплоснабжение. Мэр обратил внимание, что в 2016 году подачу отопления завершили также 2−3 мая, однако сумма в квитанциях, по словам градоначальника была такова, как будто отключение произошло лишь 10−15 мая.

Напомним, завершение отопительного сезона в Челябинске происходит в начале мая, но иногда случаются отклонения от нормы в связи с климатическими особенностями. Так, в 2012 году подачу отопления в дома челябинцев прекратили в середине апреля по причине установившейся теплой погоды, температура больше пяти дней превышала среднесуточные показатели в восемь градусов тепла.

Отметим, в Челябинске оплата за централизованное теплоснабжение осуществляется по факту потребления услуги. Тогда как несколько лет назад общая сумма за теплоснабжение за сезон распределялась равными долями на восемь месяцев.

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Отопительный сезон
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