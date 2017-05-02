Орден Красной Звезды нашел своего героя в Узбекистане через 72 года

Ташкент, , 10:36 — REGNUM Гражданин Узбекистана Гамик Закиев получил орден Красной Звезды через 72 года после награждения. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM представитель Министерства обороны Узбекистана, житель Бухары был награжден этим орденом за освобождение Чехословакии в 1944 году, однако по каким-то причинам орден так и не был вручен фронтовику.

Для вручения награды в Бухару отправились заместитель министра обороны Узбекистана генерал-лейтенанти военный атташе посольства России в Узбекистане. На церемонии вручения присутствовал хоким (губернатор) Бухарской области

Гамик Закиев ушел на фронт в 18 лет. В одном из боев за освобождение Украины он был тяжело ранен. Ветеран имеет множество наград. Орден Красной звезды Закиев получил за мужество в бою — в 1944 году в Чехословакии он командовал группой солдат, выбивших фашистов с прочной оборонительной позиции.

На одном из сайтов военного архива сосед Гамика Закиева случайно увидел информацию о нем и пометку о том, что орден Красной звезды ветерану до сих пор не вручен, сообщает Uza.uz. Родственники героя обратились в областное управление по делам обороны, и боевой орден нашел своего владельца спустя 72 года.

Ветерану также вручено личное поздравление президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с предстоящим 9 мая Днем памяти и почестей и 72-летием Победы над фашисткой Германией.

Напомним, в Узбекистане в годы Великой Отечественной войны были собраны и укомплектованы 15 дивизий и бригад, а дислоцированные в Ташкенте военные училища подготовили для фронта несколько тысяч командиров и политработников.

Из 6,5 миллиона человек, проживавших в Узбекистане накануне войны, 1,5 миллиона ушли на фронт. Домой не вернулись 420 тысяч узбекистанцев, 640 тысяч человек получили ранения, 130 тысяч пропали без вести.

За годы войны 120 тысяч узбекистанцев были награждены орденами и медалями, звание Героя Советского Союза было присвоено 280 выходцам из Узбекистана, 82 воина стали полными кавалерами Ордена Славы.

В Узбекистане к началу 2016 года проживало 3109 участников Великой Отечественной войны и 69 994 ветеранов трудового фронта.

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