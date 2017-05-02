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За достойную работу, зарплату, жизнь митинговали около 30 тыс. жителей Дона

Общество

На Театральной площади Первомай отмечали спортивными состязаниями

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Митинг
Иллюстрация: Zsro.ru
Митинг

Ростов-на-Дону, 2 мая 2017, 10:31 — REGNUM  Первомай в Ростове-на-Дону встретили митингом и спортивными состязаниями. Традиционную акцию профсоюзов поддержали около 30 тыс. жителей региона. В этом году праздник Весны и Труда прошёл под девизом: «За достойную работу, зарплату, жизнь!», передает корреспондент ИА REGNUM .

Продолжило митинг шествие по Ворошиловскому проспекту. От площади Гагарина до улицы Красноармейской с флагами, транспарантами и воздушными шарами прошагали работники промышленных предприятий, государственных и бюджетных учреждений, общественных организаций и даже студенты.

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Праздничное шествие
Иллюстрация: Zsro.ru
Праздничное шествие

Большой спортивный праздник «Все вместе» приняла в этот день Театральная площадь, которая была разделена на зоны по видам спорта. Центральной стала легкоатлетическая эстафета, в которой приняли участие более 2,5 тыс. горожан.

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Эстафета
Иллюстрация: Rostov-gorod.ru
Эстафета

«На Дону более 1 млн человек занимаются спортом, ведут активный образ жизни. И это здорово! Наш регион был, есть и, конечно, будет территорией спорта, территорией здорового образа жизни», — сказал глава региона Василий Голубев, приветствуя участников.

Этот забег стал своеобразной тренировкой. В преддверии Дня России легкоатлеты опробуют своими ногами взлётно-посадочную полосу строящейся воздушной гавани «Платов».

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Баскетбол
Иллюстрация: Rostov-gorod.ru
Баскетбол

Здесь же состоялась спортивная зарядка, в которой приняли участие все желающие. Также можно было пострелять в интерактивном тире, попрыгать через скакалку (теперь это называется роуп-скиппинг — прим. ИА REGNUM), поиграть в баскетбол и записать ребёнка в любую спортивную секцию. Кроме того, для гостей праздника была предоставлена возможность сдать нормы ГТО. Вместе с родителями выполняли упражнения и дети.

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Роуп-скиппинг – праздник для детворы
Иллюстрация: Rostov-gorod.ru
Роуп-скиппинг – праздник для детворы
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1 мая 2017 года
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