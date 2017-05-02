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Необычные имена детей в Приморье: Богуслав и Барс, Параскева и Филомена

Общество

За 2016 год в крае родилось более 23,8 тыс. малышей

Владивосток, 2 мая 2017, 10:31 — REGNUM  В Приморском крае шестой год подряд самым популярным именем для мальчиков остаётся Артём. В 2016 году этим именем нарекли 763 новорожденных. Девочки чаще всего получали имя София. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили специалисты регионального департаменте записи актов гражданского состояния.

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Первым по популярности именем в Приморье шесть лет подряд становится Артём, на втором месте — Максим, это имя дали 509 новорождённым. Имя Александр получил 461 малыш. В 568 случаях девочек назвали Софиями, 441 малышки получили имя Виктория, 428 — Анастасия.

«Некоторые родители выбрали для своих малышей необычные и редкие имена. В 2016 году в Приморье были зарегистрированы Барс, Фадей, Герасим, Корней, Северьян, Богуслав. Среди девочек — Паулина, Агафья, Филомена, Услада, Славяна, Параскева», — добавили в профильном департаменте.

Всего за 2016 год органы ЗАГС зарегистрировали 23 809 актов гражданского состояния о рождении, лидером по количеству новорождённых стал Владивосток — 8 744 ребёнка.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий при регистрации имени ребёнка использовать цифры, титулы, должности и бранные слова. В третьем чтении Госдумой РФ закон был принят 21 апреля. Парламентарии пытались защитить права детей на имя, уважение к его индивидуальности и человеческое достоинство.

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