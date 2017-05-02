Экс-замглавы провинции Аньхой предстанет перед судом за взяточничество

Пекин, , 10:01 — REGNUM Согласно заявлению, размещенному Центральной комиссией КПК по проверке трудовой дисциплины, материалы внутренней проверки в отношении бывшего вице-губернатора провинции Аньхой Чэнь Шулуна были переданы в Верховную народную прокуратуру КНР.

Внутреннее расследование, начатое еще в 2016 году, показало, что бывший высокопоставленный чиновник неоднократно получал взятки и дорогие подарки от бизнесменов за защиту их интересов. Общий объем взяток пока не раскрывается, пишет «Чжунго жибао».

В настоящее время Чэнь Шулун находится под подпиской о невыезде. Экс-чиновник пока не прокомментировал информацию о передаче материалов расследования в прокуратуру. В заявлении комиссии отмечается, что в ближайшие недели бывшему государственному служащему будет предъявлено официальное обвинение.

Помимо коррупции Чэнь Шулун подозревается в уклонении от уплаты налогов и присвоении государственного имущества. По данным инспекторов комиссии по проверке трудовой дисциплины, данные преступления Чэнь Шулун совершил, занимая различные должности в период с 2004 по 2014 год.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, бывший заместитель мэра Шанхая Ай Баоцзюнь приговорен судом провинции Фуцзянь к 17 годам тюрьмы за взяточничество и расхищение общественных фондов.

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