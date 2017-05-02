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Писатель Анатолий Алексин скончался на 93-м году жизни

Общество

Трагедия произошла в Люксембурге

Люксембург, 2 мая 2017, 09:36 — REGNUM  В Люксембурге на 93-м году жизни скончался известный советский писатель и журналист Анатолий Алексин. Об этом в понедельник, 1 мая, сообщил журналист Дмитрий Лиханов на своей странице в соцсети Facebook.

По его словам, трагедия произошла в Люксембурге, где проживал классик советской детской литературы.

«1 мая в Люксембурге скончался классик советской детской литературы Анатолий Алексин, — говорится в сообщении. — Только что мне сообщила об этом его дочь. Анатолию Георгиевичу шел 93 год».

Анатолий Алексин (Гоберман) родился в Москве 3 августа 1924 года. В 1950-м молодой человек окончил Московский институт востоковедения, работал в различных периодических изданиях. В большой литературе дебютировал, выпустив сборник повестей «Тридцать один день». Также он написал книги «Мой брат играет на кларнете», «В стране вечных каникул» и др.

В 1974 году Анатолий Георгиевич был удостоен Государственной премии РСФСР имени Крупской за пьесы «Звоните и приезжайте» и «Обратный адрес».

В 1993 году писатель и журналист Алексин эмигрировал в Израиль, а с 2011 года жил и работал в Люксембурге.

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