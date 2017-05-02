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Праздник Весны и Труда в Перми отметили демонстрацией и шествием абсурда

Общество

В демонстрации в честь Первомая приняло участие 28 тысяч горожан. А по пешеходной части улицы Крупской прошла монстрация, ее участниками стали примерно 50 человек

Пермь, 2 мая 2017, 09:28 — REGNUM  В Перми в честь праздника Весны и Труда прошло сразу две массовых акции: демонстрация и монстрация. Монстрантам пришлось идти своей колонной по улице Крупской, поскольку Крайсовпроф оказался противником совместного шествия, сообщает «Эхо Москвы в Перми».

Масштабное шествие трудящихся прошло по Октябрьской площади. В первомайской демонстрации приняло участие 28 тыс. человек. В колонне в фирменных бейсболках, шарфах, а также с шарами, растяжками и флагами шли представители краевого Совета профсоюзов, предприятий и организаций города, вузов и ссузов, студенческой молодёжи, руководители города и края, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

А по улице Крупской в Мотовилихинском районе шествовали монстранты. Их было гораздо меньше, чем демонстрантов на Октябрьской площади. Прохожие положительно реагировали на плакаты и внешний вид участников шествия абсурда. Монстрацию разрешили только по пешеходной части улицы, поэтому участникам пришлось нести боком трехметровый плакат «Мы вам не они!!», чтобы не выходить на проезжую часть. Во время шествия монстранты пели детские песни, кричали забавные лозунги и просили «Витю выйти». Почти все участники шли со смешными плакатами, такими как «Лунная призма, дай мне денег» и «Нет эвокам». Некоторые горожане пришли на монстрацию в костюмах. Колонна монстрантов вызывала у прохожих улыбки, а у детей — желание присоединиться к позитивно настроенным людям.

Как отметил один из организаторов шествия Борис Хохлов, идея возродить монстрацию возникла спонтанно. «Просто хотелось вернуть в город такую веселую акцию, которая проходит во многих городах России. В принципе, цель — возродить традицию городского карнавала».

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1 мая 2017 года
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