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В Якутии впервые остановилась миграция из сел в города

Общество

В Якутии 3948 молодых специалистов закрепились на селе

Якутск, Якутия
synchroswimr
Якутск, Якутия

Якутск, 2 мая 2017, 09:18 — REGNUM  В Якутии, судя по итогам 2016 года, впервые за последние 25 лет остановилась миграция населения из сельской местности в город, заявил 28 апреля, приветствуя участников II Форума «Выпускник 2017: За новое село!» глава региона Егор Борисов.

«Это результат большой работы, и сегодня мы видим желание молодежи поднимать село, движение молодых людей в сельскую местность», — отметил глава Якутии.

Он сообщил, что всего за три года благодаря различным государственным механизмам и мерам поддержки в республике 3948 молодых специалистов закрепились на селе.

Положительную динамику развития АПК республики недавно отметил министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев. По итогам 2016 года в регионе значительно возросли показатели по сбору зерна (+50,5%), картофеля (+9,6%) и овощей (+8,9%).

«Общий объем господдержки сельхозтоваропроизводителей Якутии региона на сегодняшний день составляет 1 млрд рублей», — сообщил Александр Ткачев.

Глава Минсельхоза на встрече с главой региона выразил уверенность в том, что средства господдержки будут своевременно доведены до аграриев республики. Егор Борисов, в свою очередь, проинформировал министра об инвестиционных проектах, которые реализуются в республике. В Якутии осуществляется государственная поддержка 68 инвестиционных проектов на общую сумму 796,3 млн рублей. Наибольшее количество инвестпроектов направлены на техническую и технологическую модернизацию отрасли и развитие молочного скотоводства.

На встрече 28 апреля выпускники вузов и ссузов Якутии 2017 года представили на суд главы региона свои бизнес-проекты. Они касались возделывания картофеля в условиях Арктики, птицеводства, организации рыболовных туров и т.п.

Борисов подчеркнул прикладной характер проектов: «Вы уловили все течения в сельской местности. Однако есть и риски. В первую очередь я бы хотел, чтобы вы научились обосновывать все свои предложения в экономическом, финансовом плане».

Форум огранизован в рамках большого комплексного проекта СВФУ им. М.К. Аммосова по привлечению и закреплению молодых специалистов в сельской местности и включает в себя формирование групп выпускников учебных заведений высшего и среднего профессионального образования одного года выпуска по различным специальностям.

В 2016 году по итогам первого форума в сельскую местность выехали работать 1077 выпускников.

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Миграция, гражданство, паспортизация
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