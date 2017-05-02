Пожилая японка въехала на машине в здание больницы
Пострадали более десяти человек
Токио, 2 мая 2017, 09:03 — REGNUM Наезд пожилой японки на посетителей больницы на легковом автомобиле привел к травмам 13 человек, передает телекомпания NHK.ДТП зафиксировано в префектуре Оита (остров Кюсю, Япония). Внезапно в отделение приемного покоя въехала машина, протаранив стеклянные двери.
Автомобилем, травмировавшим 13 человек, управляла женщина в возрасте 70 лет. О причине ЧП не сообщается.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 апреля во Владивостоке женщина-водитель умудрилась повредить 11 автомобилей из-за кошки.
Чтобы не задавить кошку, выбежавшую на дорогу, водитель резко вильнула влево и снесла зеркало заднего вида у припаркованного Toyota Harrier.
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